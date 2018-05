150 de artişti români şi străini vor cânta la Afterhills. Programul complet al celui mai important festival de muzică din nord-estul României

A doua ediţie a festivalului Afterhills va aduce în această săptămână, la Iaşi, în jur de 150 de artişti străini şi români. A doua ediţie a celui mai mare festival din Regiunea de Nord-Est, va debuta joi, 31 mai.

Organizatorii au anunţat că pe terenul comunei Miroslava, din apropiere de Iaşi, vor fi amenajate zece scene- CMainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco, Our Own şi Comedy - fiind gândite să acopere toate preferinţele publicului.

Printre artiştii care sunt anunţaţi a urca pe scenele de la Afterhills se numără Above & Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Dubioza Kolectiv, Hurts, Paul Van Dyk, The Crystal Method, Tom Odell şi Vini Vici. Genurile abordate vor fi pop, rock, alternativ, EDM, trance, trip-hop, hip hop, disco, funk, bossa nova, drum ’n’ bass şi dubstep, reggae, ambiental, chillout şi psy trance.





Scena Comedy este, potrivit organizatorilor, o premieră absolută pe piaţa festivalurilor din România, unde vor fi show-uri de stand-up, de improvizaţie, de performance teatral şi de dans. „Ediţia #dreamers2018 este despre oameni, despre bucuria de a dansa şi de a visa sub cerul liber, despre libertate şi emoţie. Cele nouă scene, zonele de relaxare şi instalaţiile artiştilor vizuali se aliniază conceptului #dreamers2018, astfel încât să redăm cât mai bine atmosfera de vis pe care o promitem şi anul acesta”, a declarat Ovidiu Biber, cofondator Afterhills, pentru virginradio.ro.

Potrivit organizatorilor, în cele patru zile de festival sunt aşteptaţi 160.000 de vizitatori. Cele mau multe bilete au fost cumpărate de ieşeni şi locuitori din Regiunea de Nord-Est, dar au fost cereri şi de la oameni din Bucureşti, Cluj, Braşov sau Oradea. Solicitări au venit şi din străinătate, în special din partea românilor care locuiesc în Spania, Anglia sau Franţa.