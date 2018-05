VIDEO Muzeul unic al româncei care a muncit trei decenii în SUA a fost deschis de doi ambasadori. Declaraţia uimitoare a diplomatului Hans Klemm

GALERIE FOTO

Satul Băiţa din Munţii Metaliferi a fost, sâmbătă, în sărbătoare. Florica Zaharia, o româncă revenită în ţară după ce a lucrat aproape trei decenii la Muzeul Metropolitan din New York, a înfiinţat, în satul său natal, un muzeu al textilelor, unic în estul Europei. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, şi Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, au participat la evenimentul care a adunat o mulţime de oameni în centrul satului hunedorean. „Acest muzeu al textilelor este un loc în care vrem să construim un pod între culturi, în care cultura românească şi cea est-europeană să se regăsească într-un context global”, a declarat Florica Zaharia, specialistă în arta textilelor.

Gluma ambasadorului SUA despre prim-miniştri României

Ambasadorul Hans Klemm a relatat că a cunoscut-o pe Florica Zaharia în urmă cu doi ani, iar ideea româncei l-a impresionat.

„Sunt foarte onorat să fiu aici. La reşedinţa noastră din Bucureşti am avut marea onoare să fim gazde pentru câţiva invitaţi distinşi: preşedintele, prim-ministrul, surprinzător mulţi prim-miniştri... Cu doi ani în urmă mi s-a spus că un muzeograf de la Muzeul Metropolitan din New York vrea să ne viziteze. Poate că nu este o mai mare onoare ca acest lucru. Este foarte dificil să exagerezi importanţa pe care Muzeul Metropolitan o are în cultura şi arta americană. Deci în urmă cu doi ani ne-am întâlnit şi Florica m-a introdus în acest vis pe care îl avea, un vis de a da comunităţii, regiunii sale, României. Am fost foarte intrigat, pentru că eu însumi am avut aceeaşi idee să încurajez investiţiile pe care diaspora română din SUA le poate face în România. Cu un an în urmă am vizitat cele trei locaţii pe care Florica intenţiona să le transforme în componente ale muzeului şi, Florica, daţi-mi voie să să spun cât de impresionat sunt de ceea ce aţi realizat”, a declarat ambasadorul SUA.

Ambasadorii SUA şi UK la deschiderea muzeului textilelor / ADEVĂRUL

Colecţie impresionantă de textile

Clădirea fostului magazin universal din centrul Băiţei a fost transformată într-un spaţiu expoziţional dedicat artei textilelor, iar o sală a devenit loc de recreere pentru turişti. O altă casă, aflată în apropiere va fi renovată pentru a găzdui un alt spaţiu expoziţional, iar o casă veche, din satul Hărţăgani, locul natal al Floricăi, este amenajat pentru a reflecta producţia textilă tipică zonei Hunedoarei, cu războaiele de ţesut şi uneltele folosite în ţesătorie din cele mai vechi timpuri. Primul muzeu al textilelor din România cuprinde aproape 10.000 de piese, adunate în ultimele patru pecenii de Florica şi Romulus Nicolae Zaharia împreună cu fiica lor. Lor li se vor adăuga 2.000 de piese donate de Muzeul Metropolitan de Artă din New York. „Aceste obiecte vin din diferite culturi, nu numai din România, dar includ piese din România, vin din aproape 100 de ţări şi formează împreună o colecţie de aproape 12.000 de piese. Vrem să folosim acest material şi biblioteca de specialitate a muzeului pentru programe educative, pentru programe de cercetare şi pentru programe expoziţionale şi publicaţii”, a spus Florica Zaharia.

Colecţia muzeului, din care este expusă doar o parte, include textile şi instrumentar folosit în producţia textilă tradiţională, produse folosite de-a lungul istoriei în toată lumea. O colecţie de referinţă este alcătuită din fibre, coloranţi şi structuri textile. Ea cuprinde piese textile bidimensionale, costume, accesorii şi instrumentar textil din România, estul şi centrul Europei, vestul Europei, Orientul Apropiat, India, Asia Centrală, Japonia, China, sud-estul Asiei, Africa, Oceania şi America.

Angajată în scurt timp la Muzeul din New York

Florica Zaharia (62 de ani) a studiat la Liceul Pedagogic din Deva, pe care l-a absolvit în 1974. A urmat apoi cursurile Şcolii Populare de Artă şi apoi ale Universităţii de Arte „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti, pe care le-a finalizat în 1981. S-a specializat în arte decorative, tapiserie şi structura textilelor, însă cu câţiva ani înainte de Revoluţia din Decembrie 1989, a plecat din România. A emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 1988, iar a doua zi de la sosirea în New York a mers să-şi caute de lucru. Agenţia de angajare a sunat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York spunând că o imigrantă talentată le-a bătut la uşă. La scurt timp, Departamentul de Conservare a Textilelor de la Metropolitan Museum of Art a chemat-o la interviu. A doua zi, românca urca treptele marelui muzeu de pe Fifth Avenue cărându-şi tapiseriile. A fost angajtă la muzeu, iar din 2003 a condus departamentul de Conservare a Textilelor. Tot atunci, românca şi-a obţinut doctoratul în arte vizuale la Universitatea de Arte Bucureşti.

