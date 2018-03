VIDEO Matriţa din Sarmizegetusa Regia va fi reevaluată. Experţii au stabilit iniţial că artefactul valorează 120.000 de euro

Tribunalul Hunedoara a încuviinţat realizarea unei noi expertize a matriţei antice de bronz, găsite în 2013 la Sarmizegetusa Regia, în procesul în care Andreea Ciuciu (31 de ani), din Arad, a solicitat despăgubiri de circa 500.000 de lei pentru participarea la descoperirea arheologică.

Luni, magistraţii au stabilit că, până la următorul termen, din luna mai, reprezentanţii tinerei să identifice şi să prezinte expertul care va efectua evaluarea artefactului.



Evaluată iniţial la 120.000 de euro



Matriţa de bronz din Sarmizegetusa Regia a fost evaluată la circa 120.000 de euro, înaintea începerii procesului de arheologul Adriana Pescaru, expert atestat..

„Piesa descoperită la Sarmizegetusa este o matriţă lucrată în bronz, cu decor realizat în negativ, ce folosea la turnarea diferitelor obiecte cu caracter militar, uz casnic, piese de mobilier. Aparţine perioadei arheologiei clasice şi se prezintă într-o stare de conservare foarte bună, într-un procent de 100 la sută. Piesa a fost descoperită întâmplător în situl arheologic de la Sarmizegetusa, la sud de poarta de sud a incintei fortificate, într-o poziţie secundară, posibil ajunsă aici de pe terasa superioară din cadrul unui atelier. Pentru stabilirea preţului estimativ al piesei s-a plecat de la costul cantităţii de material folosit – bronz lingou. Valoarea de execuţie a unui astfel de obiect la ora actuală, la care se adaugă valoarea istorico-documentară, frecvenţa, vechimea, materialul tehnic, valoarea artistică, starea de conservar. La valoarea totală se adaugă valoarea de bun de excepţie, adăugându-se şi valoarea de conservare – restaurare a bunului, astfel valoarea piesei reprezintă suma de 560.000 lei şi poate fi clasată la categoria Tezaur”, se arată în rezultatul evaluării artefactului.

Matriţa antică din Sarmizegetusa Regia



Povestea matriţei

Matriţa de la Sarmizegetusa Regia a fost descoperită întâmplător, în vara anului 2013, la rădăcina unui fag bătrân doborât de furtunile din preajma sărbătorii Sânzienelor. Vechi de circa două milenii, misteriosul obiect antic folosit pentru confecţionarea unor obiecte de artă din metal a fost realizat din bronz şi are o greutate de circa opt kilograme şi o formă hexagonală. Pe el au fost încrustate scene de luptă între animale, reale şi fabuloase, care au dat naştere mai multor interpretări.

În 2016, Andreea Ciuciu a solicitat în instanţă acordarea unei recompense de 500.000 de lei, respectiv 1/7 din 45 la sută din valoarea obiectului descoperit, „având în vedere că am fost parte a grupului de şapte persoane care a realizat această descoperire, unicat şi cu valoare excepţională”, se arăta în cererea depusă la dosar. „Am solicitat despăgubirea pentru participarea la descoperirea matriţei antice, fără să mă bazez pe o estimare oficială a valorii artefactului. Dar am înţeles că specialiştii de la muzeu considerau că piesa are valoarea a trei brăţări dacice de aur”, relata Andreea Ciuciu. Procesul are loc la Tribunalul Hunedoara.

