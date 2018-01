Ultima zi a generalilor comunişti Nuţă şi Mihalea, în mărturii bizare: „Din trupul carbonizat, au rămas craniul şi bustul”

Moartea generalilor Velicu Mihalea şi Constantin Nuţă, în elicopterul doborât în apropiere de Alba Iulia, a rămas unui dintre cele mai controversate „episoade” ale Revoluţiei din decembrie 1989. O serie de mărturii ale celor care au participat la capturarea lor sau au fost martori ai prăbuşirii elicopterului cu care aceştia urmau să fie transportaţi la Sibiu oferă detalii bizare despre operaţiune.

În seara de 17 decembrie 1989, generalii Constantin Nuţă (60 de ani) şi Velicu Mihalea (54 de ani) au fost trimişi, susţin unii istorici, de Nicolae Ceauşescu, la Timişoara pentru a coordona represaliile asupra revoluţionarilor din stradă. Peste 40 de oameni au fost ucişi în noaptea de 17-18 decembrie 1989, de trupele de Miliţie şi Securitate care au primit ordin să tragă asupra manfestanţilor. Cadavrele lor au fost preluate de la morgă, încărcate într-o autoizotermă, şi incinerate la crematoriul Cenuşa, susţin istoricii. După această operaţiune, cei doi generali au condus acţiunea de reprimare a manifestaţiilor din Arad, soldată cu moartea a 19 persoane.

Au intrat peste Nuţă în WC

La 23 decembrie, cu identitatea ascunsă, cei doi au luat trenul din Arad spre Bucureşti, însă în după-amiaza aceleiaşi zile, şefii Miliţiei din Deva au fost anunţaţi, din ordinul generalului Nicolae Militaru, aflat la conducerea Ministerului Apărării, că în rapidul Panonia 22 se află doi generali care trebuiau arestaţi.





Constantin Nuţă.

„Împeună cu colonelul Todea, locţiitor al al şefului Miliţiei judeţeană Hunedoara, am organizat cu lucrătorii de miliţie o grupă de 15 ofiţeri şi subofiţeri. Le-am ordonat să se deplaseze la Gara Deva şi să îi aresteze pe cei doi. În această grupă am ordonat să fie incluşi şi doi lucrători care să-i cunoască pe cei care trebuiau să fie arestaţi. Grupa s-a deplasat la gară cu un microbuz, reuşind să se urce în tren la ora 13:50. Între Deva şi Simeria, lucrătorii de miliţie au identificat şi au capturat pe generalul Mihalea Velicu, în compartiment, iar pe Nuţă Constantin în WC-ul în care se ascunsese”, susţinea Martin Teodorescu, comandant al Inspectoratului Judeţean al Ministerului de Interne, citat în cartea „Hunedoara - O cronică a Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, de Gheorghe Friczak. Alte declaraţii ale participanţilor la acţiune susţin aceeaşi mărturie. „Trenul, ajungând în staţia CFR Simeria, deoarece Nuţă Constantin nu a ieşit din WC, am forţat uşa, l-am somat, nu a ripostat, a fost imobilizat şi percheziţionat, apoi coborât din tren”, relata mr. Doru Cosman, citat de autorul volumului. Cei doi generali captivi, unul încătuşat, iar celălalt legat la mâni cu propria curea de la pantaloni, au fost aduşi în arestul Miliţiei judeţene din Deva şi apoi trimişi la UM 01719 Deva.

Legaţi fedeleş de banchetă şi ameninţaţi cu arma

În seara de 23 decembrie 1989, cei doi generali au fost urcaţi într-un elicopter trimis din Sibiu, pentru a-i aduce la o unitate militară din Sibiu. Elicopterul de luptă, pilotat de Nicolae Tudor, mai avusese trei misiuni în aceeaşi zi, dar se prezenta în condiţii bune pentru zbor. Pilotului i-a fost recomandat să evite să treacă pe deasupra Orăştiei şi a Cugirului, pentru a nu fi atacat de la sol, dar să zboare la joasă altitudine. Mărturii de la îmbarcarea celor doi generali în elicopter arată modul neobişnuit în care au acţionat autorităţile. „După urcarea celor doi indivizi despre care se spune că sunt generali de Securitate, am urcat în elicopter împreună cu cpt. Baciu Lucian şi i-am legat cu sfoara folosită pentru ancorarea completelor de mascare. Propunerea de fixare a acestora de bancheta din spate a elicopterului a venit din partea pilortului, care şi-a exprimat teama de zborul care va urma. Menţionez că cei doi erau cu cătuşele la mâini şi mâinile la spate. Fixarea am făcut-o astfel: picioarele apropiate, legătura puternică cu laţ peste glezne, continuare până la genunchi, fixare de partea de jos a banchetei, revenire la braţe de două ori, trecere sfoară peste piept, înfăşurare în jurul celuilalt braţ, fixare prin mai multe noduri la bara de sus a banchetei. Mecanicul de bord şi pilotul şi-au exprimat siguranţa că cei doi nu pot sări la ei, deoarece primul va sta cu arma îndreptată spre ei”, declara căpitanul Dorel Rusu, citat în cartea „Hunedoara - O cronică a Revoluţiei Române din Decembrie 1989”.

Cadavrele generalilor au ars cu totul

Elicopterul a decolat în jurul orei 19, din Deva şi s-a îndreptat spre Sibiu. A zburat pe timp de noapte, fără a avea lumini de semnalizare. În imediata vecinătate a oraşului Alba s-a prăbuşit, sub tirul de gloanţe trase din unitatea militară din apropiere. 12 poiectile l-au lovit, însă aparatul avariat a mai zburat 15 - 20 de kilometri, menţinându-se în aer încă aproape cinci minute. O explozie puternică a precedat prăbuşirea sa, relatau soldaţii audiaţi. Între rămăşiţele epavei elicopterului, împrăştiate pe o distanţă de aproape 100 de metri, au fost găsite cinci cadavre carbonizate, dintre care trei ale membrilor echipajului, şi două ale celor doi arestaţi.

„Au fost ridicate trei cadavre purtând arsuri întinse pe tot corpul, situate grupat pe o distanţă de patru metri şi de 25 de metri, faţă de locul unde a fost focarul incendiului. S-au găsit şi ridicat încă două cadavre, aflate în focarul incendiului care erau carbonizate păstrându-se doar craniul şi o parte din bust”, se arăta în dosarul de anchetă.

În 1995 dosarul a fost închis pe motiv de „autor necunoscut“. A fost redeschis în 2007, după ce e parcursul cercetărilor efectuate într-un alt dosar al Revoluţiei procurorii au ajuns la concluzia că doborârea elicopterului IAR 330, în care se aflau cei doi generali de Miliţie, s-ar putea datora acţiunii sau inacţiunii unor generali aflaţi la conducerea MApN şi a Comandamentului Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene. Expertizele tehnice, efectuate încă din 1994, atestă că elicopterul în care au murit cele cinci persoane a fost doborât de rafalele unei arme de calibrul 7,62.

