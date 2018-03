Tupeul deţinutului care a batjocorit o femeie de 93 de ani şi a strangulat-o după viol: zeci de cereri bizare de eliberare

Alin Bratima (47 de ani) a şocat întreaga comunitate după ce a violat, tâlhărit şi ucis o femeie de 93 de ani. Crima s-a petrecut în aprile 2004, iar bărbatul a fost condamnat, un an mai târziu, la 28 de ani de închisoare. De atunci a depus peste 100 de cereri la instanţele din întreaga ţară prin care a solicitat revizuirea pedepsei, refacerea anchetei, eliberarea condiţionată sau întreruperea executării pedepsei.



Motivele pentru care deţinutul s-a dorit în libertate au fost dintre cele mai diverse: în unele procese a precizat că vrea să întrerupă executarea pedepsei pentru a-şi ajuta cei doi nepoţi, ai căror părinţi au plecat la muncă în străinătate. În alte cazuri a solicitat eliberarea pe motive medicale, susţinând că este cardiac sau că are probleme oftalmologice sau diabet. A mai solicitat instanţei să fie pus în libertate şi pe motiv că soţia sa este bolnavă, însă, de fapt, nu era căsătorit.



„Petentul învederează că soţia sa este bolnavă şi are nevoie de lemne pentru încălzirea locuinţei. Instanţa pune în vedere petentului să indice cu ce ar putea ajuta el şi de unde va avea bani pentru cumpărarea lemnelor.

Petentul arată că banii îi vor fi daţi de familia sa care locuieşte într-o altă localitate decât locul de domiciliu al soţiei sale. Instanţa pune în vedere petentului să dovedească faptul că este căsătorit şi dacă are copii. Petentul arată că are o relaţie de concubinaj şi nu are copii minori în întreţinere. Instanţa pune în vede petentului să dovedească faptul că are domiciliul comun cu cel al concubinei.

Petentul arată că nu poate dovedi aceasta”, se arăta într-unul dintre dosare.



A cerut să fie adus preotul



Cea mai recentă dintre solicitare depusă de Alin Bratima a fost respinsă de magistraţii Tribunalului Hunedoara. „A solicitat revizuirea sentinţei penale nr.17/2005 a Tribunalului Hunedoara susţinând că au apărut elemente noi care nu au fost avute în vedere de către instanţă la judecarea cauzei în fond, că nu se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală a cărei revizuire o solicită, urmând a-şi dovedi nevinovăţia cu ajutorul a doi martori, un poliţist şi un preot care au cunoştinţă despre locul în care se afla la data când a fost săvârşită fapta”, se arată în dosar.



Anchetatorii au arătat că în 4 aprilie 2004, Bratima (atunci de 24 de ani) a pătruns în locuinţa unei femei în vârstă de 93 ani, unde, prin violenţă a întreţinut raporturi sexuale normale şi anale cu aceasta, după care a lovit-o şi a strâns-o de gât, părăsind apoi casa, din care a sustras mai multe bunuri, inclusiv un televizor.

„A recunoscut, pe parcursul soluţionării cauzei în fond, săvârşirea infracţiunilor de viol şi perversiuni sexuale şi a negat comiterea infracţiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie, însă din probele efectuate în cauză a rezultat că a comis şi aceste fapte. Agentul de poliţie a mai fost audiat în cursul procesului, pe fond, iar cu privire la audierea unui preot căruia condamnatul i s-ar fi confesat sub taina spovedaniei, tribunalul constată că aceasta nu este o probă obiectivă care să aibă ca şi consecinţă dovedirea netemeiniciei hotărârii pronunţate în cauză”, se arată în soluţia instanţei, care a respins cererea de revizuire. În alte solicitări de revizuire a reclamat ca ancheta nu a fost făcută corespunzător, întrucât lipsesc semnături de pe procesele verbale, că ar fi fost în comă alcoolică în ziua crimei şi nu putea căra astfel, televizorul furat, să are suspiciuni cu privire la firele de păr descoperite pe trupul victimei.

