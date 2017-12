Taxa TV de 25.000 de lei cerută pentru pensiunile afaceristului Emil Părău. Cât va primi Societatea Română de Televiziune în urma procesului

Firma omului de afaceri Emil Părău va trebui să achite aproape 3.500 de lei Societăţii Române de Televizune, care a solicitat în instanţă achitarea taxei TV pentru cele cinci pensiuni aflate în administrarea ei. Procesul a avut lco la Judecătoria Petroşani.

Societatea Română de Televiziune a chemat in judecata pe pârâta SC Comexim R şi a solicitat obligarea sa la plata taxei TV în sumă de 24.648 lei, datorată pentru perioada noiembrie 2011 - februarie 2016, pentru unităţile de primire turistică Pasul Valcan, Pensiunea Gruia, Cabanele Montana şi Montana 2 şi Pensiunea Retezat, cu cheltuieli de judecată, se arată în dosar.

„Reclamanta a susţinut că pentru societăţile turistice se percepe o taxă lunară în sumă de 7,7 lei/cameră şi că pârâta deţine în administrare unităţile sus menţionate, clasificate la categoria 3 si 4 stele cu un număr total de 72 camere, împrejurare faţă de care datorează o taxă lunară de 554,4 lei. Că în vederea recuperării acestei sume a notificat pârâta în nenumărate rânduri, însă aceasta a refuzat îndeplinirea obligaţiilor sale legale”, se arată în cererea Societăţii Române de Televiziune.

Comexim a informat instanţa că din cele cinci unităţi de cazare cabana Montana 2 a fost închisă, iar Cabana Pasul Vâlcan a fost închiriată din 2012. De asemenea, Cabana Montana 1 a fost folosită în special pentru tabere şcolare, nu are televizoare în camere, aceasta fiind o cerinţă a cadrelor didactice din motive de securitate pentru copii. Pensiunea Retezat are 12 camere şi televizoare, iar Pensiunea Gruia are 4 televizoare, unul în sala de mese şi câte unul în trei camere de protocol. A mai arătat că trei unităti pe care le administrează sunt deschise, doar în perioada sezonului de iarnă cuprinsă între 15 decembrie şi 1 martie pentru fiecare an, ceea ce impune recalcularea taxei TV, doar pentru această perioadă.

Magistraţii au asmis în parte solicitarea Societăţii Române de Televiziune şi au stabilit, în urma documentelor de la dosar, că pentru cele 32 de camere dotate cu TV, din cele trei pensiuni (Cabana Montana, Pensiunea Retezat şi Pensiunea Gruia, pentru perioada noiembrie 2011 - februarie 2016, Comexim datorează suma de 3449,6 lei (14 luni * 7.7 lei/lună/cameră * 32 camere = 3449.6 lei)”, se arată în sentina Judecătoriei Petroşani.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Istoria telegondolei din Valea Jiului care duce spre nicăieri. Cum „au spart“ românii 10 milioane de euro degeaba

Pasul Vulcan, zona de agrement din Valea Jiului în modernizarea căreia au fost investite peste zece milioane de euro, a devenit o staţiune fantomă. În plin sezon de iarnă, turiştii care mai urcă pe munte cu telegondola inaugurată în 2011 de Elena Udrea, atunci ministru al Turismului, pot fi număraţi pe degete, iar în locul domeniului schiabil plănuit de autorităţi au rămas câteva zeci de cabane vechi şi pustii.

Râuşor, „perla“ ascunsă a Retezatului. Muntele vegheat de Castelul din Carpaţi

VACANŢĂ DE IARNĂ Străjuită de ruinele Cetăţii Colţ, zona turistică Râuşor impresionează prin farmecul peisajelor spectaculoase ale Munţilor Retezat. Înfiinţată în urmă cu 40 de ani, staţiunea are circa 50 de cabane private, dar şi singura pârtie de schi din Retezat.

Lacurile glaciare: minunile albastre din Parcul Naţional Retezat

Peste 50 de lacuri glaciare împodobesc, ca nişte mărgele strălucitoare, Masivul Retezat. Sunt atracţiile principale ale Parcului Naţional Retezat care datorită lor a primit numele de "tărâmul fermecat cu ochi albaştri".