Surpriza lui Traian Berbeceanu, la un an de la achitarea sa în dosarul „fabricat”: „Radiografia unei mârşăvii judiciare"

La un an de la decizia prin care magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României l-au achitat, Traian Berbeceanu, fostul şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, a publicat pe pagina sa de Facebook un fragment din „Radiografia unei mârşăvii judiciare", un posibil titlu de carte despre care poliţistul lasă să se înţeleagă că publicul va afla mai multe „în curând”.

„Gabi mă înţelegea şi mă sprijinea necondiţionat, cumva îmi asigura acasă atmosferă de care aveam nevoie, pentru ca la serviciu să performez. Îmi accepta "egoismul" generat de dorinţa de a fi cel mai bun, nu riposta împotriva sutelor de ore petrecute în biroul locuinţei lucrandu-mi "temele pentru a doua zi", nu îmi reproşa misiunile prelungite zile şi nopţi la rând, îmi suporta "toanele" date de câte un eşec de moment. Mi-am dat seama atunci cât de greu i-a fost să fie soţie de poliţist, simţeam în ce situaţie grea se afla, ca soţie a unui poliţist arestat! Femeia pe care o credeam fragilă şi delicată, pe care avusesem impresia că o protejasem până atunci, îmi arăta că era puternică şi tare ca o stâncă, dispusă mai degrabă să mă protejeze decât să se lase ajutată! O urmaream uimit din celula în care fusesem aruncat, era parcă concomitent la Deva, Alba şi Bucureşti, la mitinguri şi în emisiunile televizate, acasă sau la arest, la Parchet şi la Înalta Curte. Era neobosită şi determinată, fermă şi calculată în acelaşi timp. Eram atăt de mândru de ea, de Gabi Berbeceanu pe care parcă abia atunci o descopeream cu adevărat!", a scris Traian Berbeceanu, în postarea publicată pe pagina sa, cu titlul „Radiografia unei mârşăvii judiciare”.

Un an de la achitare

Deşi în 30 iunie 2017 s-a împlinit un an de la sentinţa prin care fostul şef al BCCO Alba a fost achitat, iar procurorii care l-au trimis în judecată au fost condamnaţi pentru fabricarea probelor false incriminatoare, judecarea apelului declarat în cauză încă nu a început, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.

Din 2013, comisarul şef de poliţie a fost înlăturat din BCCO Alba, ca urmare a acuzaţilor despre care instanţa de fond a stabilit că sunt false. În 23 octombrie 2013, Traian Berbeceanu a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi apoi arestat preventiv, pentru o lună, într-un dosar în care a fost acuzat de favorizarea ilegală a unor grupări infracţionale. „Este o mârşăvie”, le-a declarat Berbeceanu celor care au asistat la ridicarea sa din apartamentul familiei sale din Deva. „Stau după gratii în baza unui dosar “fabricat”, în baza unor vinovăţii inventate! Sunt luat de lângă familia mea minu­nată, pentru simplul fapt că nu am acceptat să tac, că nu am vrut să fiu unul de-al lor!”, afirma Traian Berbeceanu, într-o scrisoare trimisă în 4 noiembrie 2013, din arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. Poliţistul din Deva a fost înlăturat de la conducerea BCCO Alba, însă ulterior şi anchetatorii săi au fost puşi sub învinuire de Direcţia Naţională Anticorupţie, sub acuzaţia că au fabricat probe false pentru a-l incrimina pe Berbeceanu.

Potrivit DNA, fostul procuror şef al DIICOT Alba Ioan Mureşan şi cei doi complici ai săi, fostul procuror Nicolaie Cean şi poliţistul Alin Muntean, au fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu, încercând să îl reducă la tăcere şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina. În urma anchetei, Ioan Mureşan a fost suspendat din funcţia de procuror şi înlocuit de la conducerea DIICOT Alba Iulia.

Achitat în prima instanţă

În 30 iunie 2016, la doi ani de la începerea procesului, Traian Berbeceanu a fost achitat în dosarul penal iar procurorii acuzaţi că au fabricat probele care au dus la incriminarea şi înlăturarea sa au fost condamnaţi la închisoare. „Instanţa achită pe inculpatul Berbeceanu Traian pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, sprijinire a unui grup infracţional organizat, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la delapidare, fals în declaraţii”, informat ICCJ. În schimb, Ioan Mureşan a primit şapte ani de închisoare, Nicolaie Cean a primit trei ani de închisoare, iar Alin Muntean patru ani de închisoare, pedepse cu executare. Dacă decizia va fi menţinută, după finalizarea definitivă a procesului, Traian Berbeceanu va trebui să primească peste 100.000 de euro, daune morale şi materiale de la foştii săi anchetatori.

Poliţistul anului din 2007

Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia între anii 2005 şi 2013, până la punerea sa sub învinuire. În 2007 a primit distincţia de poliţist al anului în România pentru destructurarea mafiei fierului vechi din Hunedoara, în dosarul denumit „Hidra”. Potrivit rechizitoriului, acestui dosar, circa 40 de hunedoreni, bande de hoţi de fier vechi, patroni ai unor centre de colectare şi angajaţii lor au produs prejudicii de peste 12,5 milioane de lei, prin delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală şi pagube de alte câteva milioane de lei prin furturi de pe platforma siderurgică a Hunedoarei. Gruparea a fost destructurată în vara anului 2006, în urma unor descinderi coordonate de Traian Berbeceanu şi de procurorul şef delegat de la DIICOT – Sibiu, la acea vreme, Laura Codruţa Kövesi, în prezent procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procesul este judecat şi în prezent la Tribunalul Bistriţa Năsăud.

