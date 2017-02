FOTO Secretele faimoaselor gravuri din istoria Castelului Corvinilor, locul de nerecunoscut în secolul al XIX-lea

Castelul Corvinilor are o istorie de aproape şase secole, iar de-a lungul timpului a trecut prin numeroase transformări. Iată cele mai faimoase gravuri care au stat ca mărturii în povestea monumentului medieval:

Castelul în 1828 - Hunyadopolis

O ilustrată din 1828, reprodusă după mai multe decenii de arhitectul clujean Lajos Pákey (1853 - 1921) înfăţişa Castelul Corvinilor cu totul deosebit faţă de arhitectura sa din prezent. O descriere realizată de topograful austriac Joseph Adalbert Krickel, data din acelaşi an.

„Castelul Hunedoara (Hunyadopolis) a fost construit pe o stâncă abruptă de viteazul voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei Iancu Huniade Corvin în anul 1448. O mică parte înspre răsărit a fost construită mai târziu de principele Gabriel Bethlen. Castelul, acum renovat, oferă, ca un castel cavaleresc înzestrat cu tunuri, rondele şi poduri mobile, o panoramă interesantă. Maiestatea sa, împărăteasa Carolina, a fost impresionată de stilul măreţ al castelului şi a determinat renovarea unui edificiu care a fost locuit de unul dintre cei mai mari şi virtuoşi eroi”, afirma istoricul Joseph Adalbert Krickel, în 1828, citat în volumul „Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea”.



FOTO: Castelul în 1828.

Castelul în 1834

August Frederic de Marmont, ducele de Ragusta, a vizitat Hunedoara şi a cinat în Castelul Corvinilor în 1834. Împreună cu un medic vienez şi cu un conte de Brazza. „Acest castel feudal, unul dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut, este perfect conservat. Vast, foarte bun pentru apărare, este foarte pitoresc şi supraveghează o vale superbă, pe care am descoperit-o în întreaga ei splendoare. Arhitectura sa îndrăzneaţă şi poziţia sa vorbesc imaginaţiei. Şi când ne gândim că a fost reşedinţa atâtor oameni celebri, capătă o frumuseţe şi mai mare în ochii noştri. O familie respectabilă şi curtenitoare m-a primit şi mi-a făcut onorurile castelului Huniazilor: este cea a administratorului pământurilor domeniului şi care aparţin împăratului. Am cinat în sata cu portrete a regilor Ungariei, atît de des ocupată altădată de cei care se consacrau apărării religiei şi patriei împotriva turcilor. Am vizitat sale unde se întruneau dietele, unde au fost luate rezoluţii atât de generoase şi care astăzi e transformată în magazie de fier forjat”, relata ducele de Ragusta.

Castelul în 1838, într-un album

Castelul Corvinilor a fost pictat în 1838 de George Edwards Hering, un celebru artist londonez al secolului al XIX, iar opera sa a fost publicată într-un album denumit Schiţe ale Dunării, Ungariei şi Transilvaniei. George Hering a călătorit în ţinuturile Ungariei, Serbiei şi Transilvaniei şi a schiţat cele mai frumoase locuri întâlnite. Cartea sa cuprindea 25 de schiţe şi a atras interesul publicului britanic asupra regiunii, mai puţin cunoscută în acei ani în vestul Europei. Şi interiorul Bisericii Densuş a fost ilustrat într-un mod spectaculos de autorul londonez.

FOTO: Castelul în 1838, de George Edwards Hering.

Castelul în 1842, gravat de un celebru artist francez

O gravură celebră din secolul al XIX-lea a fost realizată în 1842 de Augustin Francois Lemaitre (Paris, 1797 - 1870), un bine cunoscut gravor, litograf şi pictor francez al secolului al nouăsprezecelea. A studiat arta la Paris, iar operele sale au fost prezentate începând din 1832 şi până în 1855 la prestigiosul Salonul de la Paris. Instituţia i-a acordat o medalie pentru activitatea sa. De la mijlocul secolului al nouăsprezecelea A.F. Lemaitre a fost redactor şi editor, iar gravurile realizate i-au împodobit propriile cărţi. Gravura care înfăţişa castelul provenea din cartea lui Frederic Lacroix: „L’ Univers: Histoire et Description de Tous les Peuples. Iles de l’ Afrique: Malte et le Goze”, publicată în 1848, la Paris.

FOTO: Castelul în 1842, de Augustin Francois Lemaitre

Castelul după incendiul din 1854

Un incendiu a mistuit Castelul Corvinilor în 13 aprilie 1854, iar timp de peste un deceniu, monumentul a fost lăsat în paragină. „Încăperile castelului sunt în mare parte distruse, fie de incendiul care l-a mistuit în urmă cu câţiva ani, fie din cauza neglijării lor care i-a urmat acestuia. Sala mare şi camerele alăturate, coridoarele frumoase sunt sortite prăbuşirii şi se află într-o stare periculoasă. Castelul aparţine Guvernului. Mr. Paget, gentelmanul care m-a adus să îl vizitez, a locuit în castel înainte de incendiul din anii trecuţi şi a fost angajat al Guvernului. Mi-a vorbit cu interes despre fiecare ruină a acestuia”, scria, în 1862, David Thomas Ansted, un geolog englez, care şi-a publicat impresiile despre zona Hunedoarei în volumul „A short trip in Hungary and Transylvania in spring of 1862”.

Castelul în 1864, într-un ghid de călătorii

O gravură a Castelului Corvinilor a fost publicată într-unul din primele ghiduri turistice ale Transilvaniei, lucrare semnată de Johann Hunfalvy şi Ludwig Rohbock şi Johann Poppel. Cartea a apărut în 1864, la Darmstadt, şi oferea informaţii despre Transilvania în 174 de pagini. Ghidul cuprindea date topografice şi istorice despre zonă, care erau completate cu gravuri semnate chiar de unul dintre autori. Alături de Castelul Corvinilor, în gravurile lui Rohbock mai apar Clujul, Alba Iulia, Sebeş, Cetatea Devei, Săcărâmbul, Cetatea Râşnov şi Cetatea Bran.

Castelul, de Ludwig Rohbock.



Castelul, de Ludwig Rohbock.

Castelul Corvinilor în schiţele 1868

Francisc Schulcz (1837 - 1870) a coordonat unul dintre cele mai ample procese de restaurare a Castelului Corvinilor. O gravură din anul 1868, în care castelul se afla în şantier, oferea detalii despre viitorul decor al monumentului istoric, împodobit cu numeroase turnuleţe. Planurile arhitectului habsburg nu au fost finalizate aşa cum acesta şi-a dorit, el murind trei ani mai târziu. După moartea lui Francisc Schulcz, lucrările de restaurare au fost continuate de către Imre Steindl care iniţial a urmat orientarea predecesorului său, dar ulterior a modificat programul de restaurare bazându-se pe ipoteza greşită că Hunedoara trebuia să devină Cetate Regală, reşedinţa de vară pentru curtea imperială.

Castelul, în schiţa lui Schulcz.

Castelul Corvinilor pictat în 1872

Antal Ligeti (1823 - 1890, Budapesta) a fost un celebru pictor ungar din secolul al nouăsprezecelea, curator al galeriilor de artă ale Muzeului Naţional al Ungariei. Ligeti a pictat Castelul Corvinilor în 1872.

Castelul, pictat de Antal Ligeti.

