Poliţistul care a sunat la 112 pentru a-şi striga disperarea, după ce colegul din patrulă l-a lăsat să se descurce singur

Un caz bizar s-a petrecut în Lupeni, unde agentul principal Iustinian Ivanciuc a sunat la 112, pentru a cere ajutor după ce a fost trimis să rezolve trei cazuri în interval de câteva minute.

Poliţistul a intervenit, însoţit de un poliţist local, pentru a aplana un conflict între doi adolescenţi, apoi a plecat să constate o spargere la o grădiniţă din Lupeni, împreună cu acelaşi poliţist local. Angajatul Primăriei Lupeni l-a lăsat singur, însă, plecând la primărie. Atunci Iustinian Ivanciuc a sunat la 112 pentru a se plânge că nu va mai ajunge la cel de-al treilea loc al faptei. Nu avea nici permis auto, iar patrula din care făcea parte alături de poliţistul local, destrămată la acel moment, era singura disponibilă în Lupeni.

„Sunt de serviciu în schimbul doi, sunt singur pe planificare şi am avut trei apeluri la câteva minute, pe 112, unul după celălalt. Ultimul a fost un apel, pe care l-am avut acum 45 de minute, să mă prezint pe Strada Minerilor, în municipiul Lupeni. Nu pot să mă prezint la acea intervenţie pentru că trebuie să asigur paza locului faptei (n.r. la grădiniţă)”, i-a spus Iustinian Ivanciuc operatoarei de la 112. Întrebat de aceasta ce urgenţă are, poliţistul a continuat: „Urgenţa este că la urgenţa pe care ne-aţi comunicat-o dumneavoastră, şi anume un scandal şi furt de telefon, pe 112, pe Strada Minerilor, nu se prezintă nicio patrulă pentru că nu are cine”, le-a transmis agentul principal celor de la 112. „Nu ne interesează, noi aici primim apeluri pentru urgenţe. Aceasta nu este o urgenţă”, a fost răspunsul operatoarei de la 112.



VIDEO: Observatorul Naţional.

Cercetări interne la IPJ

Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara a informat că va face verificări interne cu privire la modul de intervenţie şi la respectarea procedurilor în vigoare în cazul menţionat. „În data de 6 mai 2017, dispeceratul Poliţiei Municipiului Lupeni a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112 (la ora 15:45, 15:47 şi 15:50) cu privire la trei cazuri ce presupuneau intervenţia poliţiştilor. La prima intervenţie (privind un conflict spontan între doi minori, ambii în vârstă de 13 ani), s-a deplasat un agent de poliţie Biroului de Ordine Publică Lupeni, însoţit de un agent de poliţie locală, care au aplanat conflictul, după care s-au deplasat la o grădiniţă situată la aproximativ 100 de metri de locul primei intervenţii, unde se reclamase o faptă de furt calificat, comisă prin efracţie. Cei doi poliţişti s-au deplasat la locul faptei şi au constat că sesizarea se confirmă, după care agentul de poliţie locală s-a deplasat pentru o misiune la sediul Primăriei Lupeni, urmând ca agentul de ordine publică să asigure locul faptei până la sosirea echipei de cercetare la faţa locului, în prezenţa reprezentantei unităţii de învăţământ preşcolare”, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Iustinian Ivanciuc, înainte de a se deplasa la locul celei a de a treia intervenţii, a solicitat detalii, inclusiv la 112, privind modul de intervenţie în situaţia în care poliţistul local va fi indisponibil, susţine IPJ Hunedoara. „Agentul de poliţie nu s-a prezentat singur la niciuna dintre cele trei intervenţii, ci a fost însoţit de un agent de poliţie locală, în baza protocolului de colaborare încheiat la nivel local între cele două instituţii”, a precizat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara. Mai multe conflicte interne au avut loc în ultimul an la Poliţia Lupeni, în urma cărora Inspectoratul General al Poliţiei Române a trimis Corpul de control, pentru a efectua anchete.

