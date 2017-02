Fotografia Bisericii Densuş, subiect de scandal: Consiliul Judeţean e acuzat că a folosit ilegal opera lui Dacian Muntean

O fotografie a Bisericii Densuş cu care Consiliul Judeţean Hunedoara a ilustrat unele dintre materialele de promovare a judeţului, prezentate la Târgul de Turism al României, a stârnit reacţii dure din partea autorului fotografiei. Dacian Muntean a acuzat instituţia de furt intelectual şi a solicitat înlăturarea panoului cu ilustraţia bisericii din Ţara Haţegului, din standul de prezentare a judeţului Hunedoara. Autorul fotografiei susţine că fotografia pe care , Consiliul Judeţean, prin Agenţia de Dezvoltarea Economico-Socială (ADEH), a folosit-o fără acordul său, nu a fost înlăturată şi tot el a fost cel acuzat de denigrare.

„Milioane de ani de poveşti şi legende cu poze FURATE. Consiliul Judetean Hunedoara prin Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala Hunedoara a organizat standul judeţului Hunedoara la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară 2017, folosind fără niciun drept şi fără acordul autorului, respectiv fără acordul meu, fotografia cu Biserica Densuş. Pentru că această fotografie este creaţie intelectuală protejată de Legea Dreptului de Autor, solicit Consiliul Judetean Hunedoara şi Agentia de Dezvoltare Economico-Sociala Hunedoara să retragă de urgenţă fotografia de pe toate materialele pe care au folosit-o. Am constatat cu stupoare că această fotografie a fost folosită, la fel de ilegal şi în ediţia precedentă a Târgului de Turism al României, în toamna anului 2016, ceea ce înseamnă că autorităţile judeţene nu doar că nu dau doi bani pe creaţia intelectuală originală şi pe munca cinstită a unor oameni, nu le pasă de viziunea artistică şi de faptul că acea fotografie era deja folosită într-un anumit context de branding turistic şi de imagine realizat pe parcursul a câţiva ani pentru Tara Hategului - Unde legendele traiesc şi pe care acum îl subminează direct, nu le pasă că încalcă legea, dar şi recidivează folosind această fotografie sub noua siglă de branding a judeţului Hunedoara, ca şi când ar fi creatorii sau posesorii acestei fotografii”, a fost mesajul publicat pe Facebook de Dacian Muntean.

A cerut înlăturarea panoului

Cercetătorul din Ţara Haţegului susţine că autorităţile trebuiau să îi ceară dreptul de folosi imaginea pe care a realizat-o în 2008. Dacian Muntean a revenit, la scurt timp, cu un alt mesaj, în care a precizat că, deşi a colaborat în trecut cu Consiliul Judeţean Hunedoara şi a fost deschis colaborării, nu a cedat drepturile de folosire a creaţiei sale.

„Zilele trecute, presa a început să scrie despre prezentarea judeţului Hunedoara la Târgul de Turism al României. În pozele care însoţeau articolele am regăsit, fără vreun dubiu, fotografia mea. Mare, de dimensiunea unei uşi, în mijlocul panoului Judeţului Hunedoara. Devenise vedeta fotografiilor judeţului, fix în mijlocul peretelui, cu noua siglă de branding a Hunedoarei cocoţată deasupra. Se spunea că este vorba despre o inocentă şi foarte frumoasă acţiune de promovare a minunatului judeţ Hunedoara şi atât. Totuşi, pe mine nu mă întrebase nimeni dacă sunt de acord cu aşa ceva... Apoi au început să curgă fotografii pe reţelele de socializare. Poza mea oferea fundal pentru selfie-uri cu diferite persoane, dintre care unii politicieni puternici ai zilei sau foşti puternici, evident, cu probleme de imagine. În faţa pozei mele cu biserica Densuş erau postate, pentru reclamă, produse diverse, dintre care unele nu au legătură cu judeţul Hunedoara, fiind realizate în altă parte- cum este, de exemplu, vinul produs în judeţul Alba - dar care, toate, se vând pe bani – mai mulţi ori mai puţini, în funcţie de cât de bună e reclama de care beneficiază. Astfel, poza mea cu o biserică, cea mai misterioasă din ţară, a devenit panou de reclamă pentru diverse produse şi servicii. Atunci am postat pe facebook, cu speranţa că vor retrage imediat panourile cu fotografia mea. Nu le-au retras. M-au sunat, prima dată să îşi ceară scuze şi să mă roage să scot postarea de pe facebook, dar fără să accepte să retragă imaginea de pe panouri, iar mai apoi să îmi râdă în nas că există numele meu pe un carton undeva, pe ceva materiale de la târg, printre numele altor fotografi şi că ei “s-au scos”. Am fost şi ameninţat că dacă nu elimin rapid postarea voi fi aruncat prin tribunale pentru defăimare şi grave atingeri la imaginea judeţului Hunedoara”, a susţinut Dacian Muntean, pe pagina sa de Facebook.

Materiale realizate „cu bună credinţă”

Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a răspuns acuzaţiilor aduse menţionând că materialele de promovare la standul expoziţional al judeţului Hunedoara au fost realizate cu bună credinţă şi în baza unui parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu Hunedoara – Deva. „ADEH a primit din partea Bibliotecii <Ovid Densusianu> Hunedoara – Deva toate informaţiile (text şi foto) necesare producerii materialelor pentru Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară 2017, inclusiv fotografia Biserica Densuş. La cererea expresă a reprezentanţilor acestei instituţii a fost menţionat numele celor care au executat fotografiile pe materiale, inclusiv autorul în cauză. Menţionăm că fotografia de care se face vorbire este parte a unui proiect realizat în 2013, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Hunedoara, intitulat <<The Land of Haţeg>>. Ţinând cont de toate cele expuse mai sus, dar şi de faptul că materialele au avut caracter promoţional şi nu comercial, considerăm că domnul Dacian Muntean acuză fără temei, în mod denigrator, Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara de furt, iar prin acest fapt aduce prejudicii de imagine grave instituţiei”, a comunicat instituţia.

