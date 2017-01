VIDEO Salvat de pompieri după ce a rătăcit o zi întreagă prin viscol: „Puteam să mor în orice clipă din cauza gerului!”

Noroc imens pentru un tânăr în vârstă de 21 de ani, din judeţul Galaţi, care a scăpat cu viaţă după ce a rătăcit prin viscol şi nămeţi aproape 24 de ore.

Miercuri după-amiază, în Centrul Judeţean de Comandă şi Coordonare a Intervenţiilor de la Galaţi s-a semnalat dispariţia unui tânăr, pe drumul dintre Pechea şi Suhurlui.

Potrivit primelor informaţii furnizate de rude echipei de salvare constitută la ordinul prefectului Gabriel Panaitescu, bărbatul, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Suhurlui, plecase cu căruţa trasă de un cal să-şi viziteze un prieten aflat la o stână de pe dealurile dintre Pechea şi Cuca, după care a încercat să ajungă în localitatea natală.

Familia pierduse legătura cu el, însă, spre norocul lui, asta s-a întâmplat după ce îi informase pe ai săi, puţin înainte de ai se descărca bateria telefonului, că s-a rătăcit. Informaţiile transmise de tânăr familiei aveau să se dovedească de altfel cruciale, căci conţineau câteva elemente de identificare topografică: o fântână, un pod, câteva pâlcuri de arbori.

După ce s-a anunţat dispariţia, s-au mobilizat echipele de căutare, iar câteva ore mai târziu, după lăsarea întunericului, avea să fie identificat la o altă stână, dezafectată, în viaţă.

La intervenţie au participat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu două şenilate şi 20 de pompieri, Primăria Pechea cu 15 persoane din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, poliţişti şi pădurarul care cunoştea zona vizată, precum şi poliţişti de frontieră cu autospeciala cu termoviziune.





Bărbatul a fost consultat de echipajul medical al ambulanţei sosită la punctul de coordonare a operaţiunii de salvare, la Pechea, dar a refuzat internarea. De altfel, se afla într-o stare destul de bună, cu o uşoară hipotermie şi cu semne vizibile de oboseală.





Bărbatul a povestit salvatorilor că din cauza viscolului puternic, nu a mai reuşit să se orienteze, iar căruţa i s-a împotmolit în nămeţi

„Am deshămat calul şi am continuat drumul, când călare, când pe jos. Am mers aşa mai multe ore, fără să ştiu încotro mă îndrept. Eu credeam că merg spre Suhurlui, dar mergem exact invers. Puteam să mor în orice clipă din cauza gerului. Am mers vreo 20 de kilometri, dacă nu şi mai mult, până am ajuns la stâna la care m-am oprit”, a povestit tânărul.





Un alt caz deosebit s-a semnalat la numărul unic 112 miercuri seară, la ora 18.15, în zona Tecuci. În râul Bârlad, a fost observat înotând un bărbat, care a reuşit să ajungă şi să iasă la mal.

Acţiunea de salvare a echipelor de intervenţie a fost îngreunată de stratul consistent de zăpadă viscolită din acea zonă (un metru), accesul făcându-se cu o Wolă. Bărbatul a fost extras, i s-a acordat primul-ajutor şi a fost transportat la Spitalul din Tecuci. Nu se cunosc circumstanţele în care s-a petrecut acest eveniment.