Un român gelos pe soţia plecată în Anglia a vrut să-şi arunce în aer fiica de 11 ani: „Dacă mă iubeşti, vom muri împreună“

Ioan Felea a fost găsit vinovat după ce anchetatorii au stabilit că, pe 20 aprilie 2016, a intrat în camera fiicei sale de 11 ani şi a eliberat gazul dintr-o butelie cu scopul de a provoca o explozie.



Felea traversa o criză de gelozie provocată de faptul că o bănuia pe soţia lui c-ar avea un amant. Femeia lucra în Marea Britanie şi tocmai îşi anunţase familia că urma să mai stea acolo încă şase luni după ce i se prelungise contractul de muncă.



După ce a intrat în camera copilei, i-ar fi spus „Dacă mă iubeşti, vom muri împreună“. Un miracol a făcut ca bricheta, cu care bărbatul intenţiona să provoace explozia, să nu se aprindă.

„Minora a fost extrem de speriată. S-a ascuns sub o pătură şi a sunat la 112, cerând ajutor de la Poliţie. În acelaşi timp, mama, care discuta cu fetiţa pe tabletă, a sunat o familie apropiată şi i-a rugat să meragă la ei acasă deoarece se întâmplă o nenorocire“, a declarat procurorul Liliana Istrate, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.



Mai mulţi săteni care locuiau în apropiere s-au mobilizat. „Ne-a sunat că el vrea să dea foc la casă cu tot cu fetiţă înăuntru. Când am auzit că e vorba de copil, ne-am dus. Eram şi noi speriaţi. Când am ajuns acolo, uşa era încuiată, iar el era înăuntru cu fetiţa, cu butelia deschisă. Mirosea a gaz. I-am zis să dea drumul la uşă, să nu facă asta. El nu şi nu, că nu se întoarce nevasta lui acasă“, a povestit Chiţa Gherghişan, o vecină.

Oamenii intraţi în casă au reuşit până la urmă să-l imobilezeze pe individ, iar poliţiştii l-au reţinut ulterior. Pe 25 mai, Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe Ioan Felea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. În plus, instanţa l-a obligat pe gălăţean să-i plătească fiicei sale daune morale în valoare de 30.000 de lei. Fetiţa se află în prezent în grija bunicii materne.