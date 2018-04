Un tânăr fără permis, suspect că era drogat, a furat şi a distrus două maşini în doar două ore. Instanţa a respins cererea de arestare

Incident mai puţin obişnuit în judeţul Galaţi. În ziua de 27 aprilie 2018, poliţiştii au identificat şi au reţinut un tânăr de 24 ani, din comuna Umbrăreşti, care a reuşit „performanţa” rară de a fura şi de a distruge în accidente două maşini în numai două ore.

Din cercetări a reieşit că în noaptea de 26 spre 27 aprilie, tânărul (pe nume Ionuţ Popa) a furat două autoutilitare din curtea unui imobil în care se afla sediul unei societăţi comerciale la care acesta lucrase o perioadă de timp ca zilier.

Bărbatul, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a condus prima autoutilitară sustrasă aproximativ doi kilometri, pe raza comunei Barcea, după care a abandonat-o avariată (după ce a acroşat o serie de borduri şi atraversat un şanţ), pe un drum comunal din localitate.

Ca şi cum primul accident rutier nu i-ar fi fost de ajuns, Ionuţ Popa a revenit la sediul societăţii comerciale la scurt timp, de unde ar fi sustras cel de-al doilea autovehicul pe care, în jurul orei 2.00 a aceleiaşi nopţi, l-a condus pe DN 25, în comuna Umbrăreşti.

La un moment dat, pe fondul consumului de alcool şi, probabil, de droguri Urmează să se stabilească), el a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat într-un stâlp de iluminat public. Maşina a fost avariată serios şi abandonată.

„Poliţiştii l-au depistat pe tânărul în cauză pe raza localităţii şi l-au condus la spital în vederea prelevării de mostre biologice, pentru a stabili dacă a consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive.

Acesta a fost audiat la sediul poliţiei şi a fost reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă şi conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Propunerea de arestare preventivă a fost formulată la Judecătoria din Lieşti (pe raza căreia este domiciliat tânărul şi au fost săvârşite faptele), însă magistraţii de acolo au decis, cu totul surprinzător, să o respingă drept neîntemeiată, argumentând că individul „nu prezintă pericol social”.

Ca urmare, au stabilit ca Ionuţ Popa să fie sub control judiciar pentru 60 de zile, răstimp în care are obligaţia să se prezinte la audieri, nu are voie să părăsească raza judeţului Galaţi, nu are voie să poarte arme şi trebuie să treacă zilnic pe la Poliţie din comună.