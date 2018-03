Un bărbat a creat o reţea de influenţă în rândul poliţiştilor de la Rutieră prin care trafica obţinerea permiselor de conducere

Anchetatorii au descoperit că Gabriel Dănuţ Buhăescu se folosea de influenţa pe care o avea asupra agenţilor de Poliţie Rutieră din Galaţi pentru a negocia ca la piaţă obţinerea permiselor de conducere de diferite categorii.

Reţeaua infracţională creată de acesta a fost dată în cele din urmă în vileag chiar de unul dintre cei care ar fi trebuit să beneficieze de influenţa lui Buhăescu, Nicu Roşca, un gălăţean care a plătit 250 de euro, dar care în final nu a obţinut permisul de conducere pentru categoriile C şi E, aşa cum şi-ar fi dorit.

Una dintre conversaţiile dintre Buhăescu şi Roşca interceptate de anchetatori:

Nicu Roşca: Aşa stau câteva luni?

Buhăescu: Da nu e la câteva luni, mai mult de o lună nu te duce, mă.

Nicu Roşca: Da, na mă, durează, mă, două, trei luni până la programare, ce dracu?

Buhăescu: Nu e adevărat! Hai, mă, ce dracu!

Nicu Roşca: Am pierdut şi banii, măi omule, am pierdut tot. Şi mai am oleacă până în…

Buhăescu: Şi vrei să-ţi spun ceva?

Nicu Roşca: În mai, da, în mai.

Buhăescu: Dacă mă duc io, chiar aştept să vină acesta din concediu şi mă duc eu şi te programez. Trebuie să aduci 50 de euro. Aşa, du-te şi…

Nicu Roşca: Păi, îţi dau mă, de aicea, mă. Îţi dau 250 acum şi rămâne să-ţi mai dau 50 de euro.