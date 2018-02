Un adolescent de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a vrut să vadă cum arde brânza topită cu spirt

Un incident extrem de grav a avut loc noaptea trecută în internatul Colegiului ”Costache Negri” din Galaţi, Un elev de 15 ani a încercat să facă un experiment, cel mai probabil după ce a urmărit un experiment similar pe internet. Minorul a vrut să vadă cum arde brânza topită cu spirt, dar lucrurile au scăpat de sub control.

”Pe masa din cameră au încercat să facă experimentul, au constatat că nu este spirt suficient şi au mai turnat spirt, spirtul a luat foc şi a sărit din sticla respectivă pe elevul care este acum internat în spital", a declarat Andra Ionescu, directorul Colegiului ”Costache Negri”.

Un profesor a intervenit imediat, chemând medicii printr-un apel la 112, iar elevul a fost transportat de urgenţă la spital, unde a fost dus direct în sala de operaţie. ”Am vorbit cu mama, am încercat să o liniştesc. Doamna dirigintă a luat legătura cu tatăl elevului, am înţeles că elevul este stabilizat, are arsuri pe 25% din corp, probabil va avea nevoie de ajutor medical pe mai târziu, după ce trece timpul. Eu i-am spus mamei că o să o ajutăm cât putem. Elevul este în clasa a IX-a la ştiinţele naturii, deci biochimie. A fost o curiozitate, ei sunt la vârsta la care sunt curioşi. Uneori curiozităţile lor nu se termină aşa cum trebuie", a precizat Delia Humelnicu, directorul Liceului ”Emil Racoviţă”, unde învaţă minorul.

Starea minorului este stabilă, dar medicii sunt rezervaţi în privinţa evoluţiei stării de sănătate a elevului, existând chiar posibilitatea ca acesta să sufere o nouă intervenţie chirurgicală. "A suferit deja două intervenţii chirurgicale. Va mai rămâne internat. Are arsuri de gradul doi pe 25% din corp, pe torace, pe spate în partea cervicală şi pe braţe", a declarat Silvia Constantin Dinescu, medic în cadrul secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul de Copii din Galaţi.