Sesiune de informare cu 40 de experţi în artele spectacolului, literatură, design şi arte decorative despre cum se finanţează proiectele culturale

Evenimentul este dedicat operatorilor din sectoarele culturale şi creative din regiunea de dezvoltare Sud-Est care doresc să acceseze finanţările subprogramului Cultura. Sunt aşteptaţi să participe aproximativ 40 de profesionişti din organizaţii care îşi derulează activitatea în domenii precum artele spectacolului, patrimoniu material şi imaterial, literatură, cărţi, lectură, arte vizuale, arhitectură, design şi arte decorative şi altele.

Experţi ai Biroului Europa Creativă România vor oferi informaţii despre linia de finanţare Proiecte de cooperare europeană care urmează a fi lansată în trimestrul al treilea al lui 2018. Participanţii vor avea ocazia să fie informaţi despre criteriile de eligibilitate, conţinutul dosarului de finanţare, depunerea aplicaţiilor şi specificul acestui tip de iniţiative europene.

De asemenea, partea teoretică va fi completată de prezentarea unor exemple de proiecte finanţate, printre care se numără şi un proiect cu organizaţii partenere din Galaţi. Este vorba despre „SENSES: the sensory theatre. New transnational strategies for theater audience building” în cadrul căruia sunt implicate Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” . Agenda şi descrierea evenimentului sunt disponibile pe pagina Biroului Europa Creativă România – Subprogramul Cultura, în secţiunea Noutăţi (http://www.europacreativa.eu/noutatic_doc_167_sesiune-de-informare-europa-creativa-cultura-la-galati-24-aprilie2018_pg_0.htm).