Scene de groază pe balta Mălina din judeţul Galaţi: Unui bărbat i-a fost eviscerat intestinul subţire cu tarpanul

Pe 8 iulie, un gălăţean, Marinel Florea, se afla pe balta Mălina, situată în vecinătatea localităţii Movileni, comuna Şendreni, alături de câţiva prieteni. La un moment, între acesta şi un alt bărbat s-a iscat un conflict spontan, iar Marinel Florea a luat un tarpan (unealtă asemănătoare cu coasa, folosită la tăiatul stufului şi al cânepii) şi l-a lovit pe acesta extrem de puternic în zona abdominală.

Rezultatul a fost înfiorător, victima prăbuşindu-se fără cunoştinţă la pământ, cu intestinul subţire eviscerat. ”Inculpatul Marinel Florea a lovit cu un tarpan pe C. C. C., în zona abdomenului, producându-i o plagă înţepat – tăiată penetrantă abdominal cu eviscerare de intestin subţire şi mare epiplon, plagă jejunală, plagă colon sigmoid şi hemiperitoneu, leziunile punând viaţa persoanei vătămate”, a precizat procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi. Din fericire, medicii au reuşit să îi salveze viaţa victimei.

Pe 10 iulie, procurorii au solicitat Tribunalului Galaţi arestarea preventivă a agresorului pentru tentativă de omor. Cererea a fost admisă de instanţă, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispunând trimiterea după gratii a lui Marinel Florea pe o durată de 30 de zile.