Scandalul băii cu viermi de la Spitalul de Copii din Galaţi. Autorităţile sanitare au stabilit că insectele au dispărut

Scandalul legat de viermii filmaţi în baia unui salon de la Spitalul de Copii „Sf Ioan” din Galaţi a ajuns la final, iar deznodământul este surprinzător.

„În această dimineaţă (N.R. Luni, 12 martie) o echipă de inspectori sanitari, din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, a efectuat un control la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan Galaţi. Acest control a fost efectuat în urma autosesizării noastre în urma imaginilor apărute pe reţelele de socializare, respectiv reclamaţia unor părinţi că într-o băiţă au semnalat apariţia unor viermişori”, a declarat dr Liliana Iordăchescu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi.

Chiar dacă imaginile sunt filmate în data de 9 martie (cel puţin aşa afirmă familia Patriche, cea care a realizat şi postat clipul), autorităţile sanitare au ajuns la concluzia că dezinsecţia fusese făcută în spital chiar cu o zi înainte, respectiv în 8 martie.

„În urma controlului nu s-a constatat prezenţa niciunui vector în spaţiul aparţinând spitalului. Ultima dezinsecţie a fost efectuată în data de 8 martie, conform graficului, în toată unitatea sanitară. Viermii prezentaţi în mass-media ar fi putut apărea în urma umidităţii excesive din grupul sanitar reclamat, ca urmare a ventilaţiei artificiale ineficiente”, a mai adăugat reprezentantul DSP.

Acesta a mai spus că salonul face parte dintr-o secţie de curând renovată, cu instalaţie sanitară nouă şi că „s-a recomandat asigurarea ventilaţiei corespunzătoare din grupurile sanitare prin modificarea sistemului de poziţionare a cădiţelor pentru duş astfel încât să se permită curăţarea, dezinfecţia şi dezinsecţia corespunzătoare a pavimentelor, inclusiv sub cădiţe”.

Dr Iordăchescu a mai precizat şi că în urma verificărilor efectuate în tot Spitalul de Copii nu s-au găsit probleme similare şi la alte băi.

Şi medicul Emil Popa - unul dintre cei mai reputaţi epidemiologi din judeţul Galaţi - este de părere că lucrurile nu sunt deloc pe atât de grave pe cât păreau la o primă vedere.

„Nic o dezinsecţie uzuală nu poate ajunge sub mobilierul din baie. Probabil undeva pe reţeaua de canalizare se produce o stagnare a apei care a determinat colonizarea cu insecte, mai exact cu larvele lor. Din păcate laboratoarele de entomologie ale DSP s-au desfiinţat şi nu prea mai are cine să identifice ce fel de viermi sunt şi de la ce insecte provin: Culex, Tubifex, Chironomus etc. Pentru a rezolva problema este nevoie de desfacerea mobilierului din baie şi etanşeizarea tuturor conductelor şi apoi dezinsecţie”, a scris medicul Popa pe adevărul.ro.