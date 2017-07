Potop de contestaţii la Bacalaureat 2017 la Galaţi: s-au depus aproape 1.200 de cereri  de recorectare

Avalanşă de contestaţii în judeţul Galaţi la notele obţinute la prima corectare la examenul de Bacalaureat 2017. Nu mai puţin de 1.198 de contestaţii au fost formulate de elevii gălăţeni, ceea ce înseamnă că aproximativ una din nouă note (circa 12% din total) este considerată sub valoarea lucrării.

Interesant este că mai mult de un sfert dintre contestaţiile depuse la Bacalaureat 2017, în Galaţi, sunt la limba şi literatura română - 482 la număr (adică 15% dintre lucrări) - probă la care candidaţii au considerat că s-a corectat cu prea multă exigenţă.

„Eu mi-am verificat munca, după examen, împreună cu un profesor, şi cred că am făcut o lucrare de 9,60-9,70, în niciun caz mai puţin. Am primit, însă, doar 8,35 şi nu înţeleg unde şi de ce am fost penalizat”, ne-a declarat unul dintre contestatari.

Pe locul al doilea în topul contestaţiilor se situează matematica, unde s-au depus 188 de cereri de recorectare, iar pe locul al treilea biologia şi anatomia, cu 168 de contestaţii.

La logică şi la istorie, s-a depus câte 120 de contestaţii, iar la chimie, fizică, informatică, economie, geografie şi psihologie sunt între 20 şi 50 de cereri de recorectare.

Tezele vor fi recorectate într-un alt judeţ decât cel în care s-a făcut prima evaluare, iar rezultatele finale la bacalaureat sunt aşteptate pe 10 iulie.

În judeţul Galaţi au fost înscrişi la examenul de Bacalaureat 2017 nu mai puţin de 3.397 de absolvenţi de liceu, dintre care doar 2.593 au obţinut medii peste 6,00.

Doar trei bacalaureaţi din judeţul Galaţi (toţi de la prestigiosul Colegiu Naţional „Vasile Alecsandri”) au obţinut media 10,00. Aceştia sunt: Cătălina Mihaela Coman, Alina Cristea şi Anca Guţu.



Rata de promovare a examenului (număr de admişi raportat la număr de înscrişi) a fost de 76,33%, însă autorităţile şcolare raportează o rată de promovare de 79,59%, deoarece metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei stabileşte să se raporteze numărul de admişi la numărul de candidaţi care au susţinut toate probele. În acest fel, se creează impresia falsă că rata de promovare este mai mare, deci calitatea învăţământului este mai ridicată. Cam ca producţiile record din „Epoca de Aur” a lui Nicolae Ceauşescu...