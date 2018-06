FOTO Turneu de şah şi de tenis de masă organizat de preoţi pentru copiii din satele din nordul judeţului Galaţi

Un frumos exemplu de implicare a preoţilor ortodocşi în educaţia tinerilor din mediul rural ne vine din nordul judeţului Galaţi, de la Protoieria Nicoreşti, acolo unde duminica trecută (3 iunie) a avut loc ediţia a II-a a concursul de şah şi tenis de masă „Tinereţe şi credinţă”.

Prin implicarea preoţilor şi a profesorilor de sport, la această competiţie, organizată de Protoieria Nicoreşti în colaborare cu Şcoala Gimnazială ”Tudor Pamfile” (care a pus la dispoziţie sala de sport) şi Primăria Ţepu, au participat aproximativ 50 de copii din parohiile: Buciumeni, Ţepu, Ghidigeni, Brăhăşeşti, Priponeşti, Ciorăşti, Coasta Lupei, Tecucel, Ionăşeşti, Tecuci, Poiana, Fântâni şi Vişina.

Clasamentul concursului la şah a fost următorul:

- Locul I, Mihai Chirică, Parohia Coasta Lupei;

- Locul II, Sebi Oiţă, Parohia Ţepu;

- Locul III, Mihai Andreea, Parohia Tecucel.

Clasamentul concursului la tenis de masă a fost următorul:

- Locul I, Alin Bejan, Parohia Ţepu;

- Locul II, Alex Burghelea, Parohia Ţepu;

- Locul III, Ionuţ Marcu, Parohia Ţepu.

La final toate echipele au fost premiate cu diplome, cupe, iconiţe, revista ”Călăuza Ortodoxă” a Eparhiei Dunării de Jos, dulciuri, sucuri şi premii în bani oferite de Primăria Ţepu şi de Protoieria Nicoreşti.

Vă reamintim că tot în Protoieria Nicoreşti are loc, an de an, în organizarea preoţilor, un turneu de fotbal la care participă 12 echipe de copii din satele învecinate.

Interesant este că evenimentele sportive organizate de preoţi se bucură de o foarte mare apreciere din partea sătenilor, care consideră că activităţile respective contribuie la educaţia tinerilor din mediu rural, care în mod obişnuit nu au parte de evenimente publice de acest fel.