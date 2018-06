FOTO Singur cu kaiacul pe Prut, cale de 750 de kilometri. Un gălăţean de 59 de ani face cursa pentru a demonstra că „Prutul uneşte, nu desparte!“

Un gălăţean în vârstă de 59 de ani a pornit într-o cursă solitară cu caiacul pe râul Prut, de la intrarea apei curgătoare în România şi până la vărsarea în Dunăre.

Valerică Rîmbu a luat startul vineri, 8 iunie, de undeva din zona satului Oroftiana (judeţul Botoşani), la graniţa cu Ucraina, iar sosirea este programată joi, 14 iunie, după şapte zile de efort susţinut, pe parcursul a 750 de kilometri, în zona localităţii Giugiuleşti (circa 10 kilometri de municipiul Galaţi). Apoi, tot cu kaiacul, va merge contra curentului Dunării, până la Galaţi.

„După aproape 12 ore în maşină, am ajuns la Oroftiana.Unul din primii oameni pe care i-am intalnit aici, a fost preotul satului. E tănăr, e gospodar şi e omul potrivit la locul potrivit. Am stat de vorba pe îndelete şi am aflat o sumedenie de poveşti de prin partea locului. Despre o cetate misterioasă, pe vârf de munte, despre destinul tragic al românilor de peste Prut, despre bisericuţa ridicată doar din donaţii şi despre altele.Am stat mai puţin de 12 ore în Oroftiana, dar am îndrăgit acest loc. E liniştit, e curat, e autentic”, a declarat Valerică Râmbu despre întâlnirea cu punctul de start.

Practic, bărbatul parcurge în caiac, singur-singurel, circa 110-120 de kilometri pe zi, fiind asistat de la o oarecare distanţă de un prieten (pe nume Marian Dumitru) care urmează cursul râului cu maşina, evident pe drumuri care nu sunt mereu în apropierea malului. Cei doi se văd cu certitudine doar la momentul startului zilnic şi apoi seara, pentru a campa.

Gestul lui Valerică Rîmbu nu este doar o testare a limitelor proprii (cursa este de anduranţă, dar şi de viteză), ci are o legătură importantă şi cu Centenarul Unirii. Gălăţeanul şi-a ales şi un motto pentru cursă – „Prutul uneşte, nu desparte!” – pentru a sublinia faptul că pe cele două maluri ale râului trăiesc români pe care doar o conjuctură nefericită a istoriei îi ţine în ţări diferite.

„Apa înseamnă viaţă, aşa şi pentru mine, dacă stau departe de apă mă ofilesc. De aceea am hotărât să iau kaiacul şi să fac o coborâre pe Prut. Şi ca să nu adorm în kaiac voi padela cel puţin o sută de kilometri pe zi, iar după şapte zile voi acosta la Galaţi pe faleza Dunării în dreptul scărilor de la elice, după ce voi străbate aproximativ şapte sute şi cincizeci de km. Şi cum in acest an se sărbătoresc o sută de ani de la marea unire, această provocare este binevenită. Sper din tot sufletul ca joi 14 iunie în jurul orei 17 să ne întâlnim cu toţii pe faleză la Galaţi. Să ne vedem cu bine”, a mai spus Valerică Rîmbu.

Kaiacistul din Galaţi (acum pensionar, după ce o viaţă a lucrat ca inginer mecanic la compania de navigaţie Navrom Galaţi) nu este la prima ispravă spectaculoasă. Anul trecut, Valerică Rîmbu a reuşit să devină primul român care a parcursul cu kaiacul, vreodată, tot cursul Dunării, de la izvoare (de la Donaueschingen din Pădurea Neagră) şi până la Sulina, vărsarea în Marea Neagră.

Cursa gălăţeanului s-a desfăşurat în acelaşi timp cu o altă realizare de excepţie a unui român, Avram Iancu, cel care a parcurs fluviul înot pe toată lungimea.