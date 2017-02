FOTO Frumoasa baschetbalistă din naţionala României cu studii superioare în Finanţe-Bănci: „Nu-l lăsam pe tata să vină la meciurile mele“

Originară din Botoşani, Romina Andreea Filip a început să joace baschet de la 10 ani. A practicat mai întâi lupte libere, iar apoi a trecut la atletism, luând-o ca model pe sora mai mare, care făcuse atletism de performanţă. Aplecarea Rominei către sport nu este întâmplătoare, în condiţiile în care provine dintr-o familie de sportivi.

Tatăl său a făcut fotbal, ca şi fratele ei, mama a jucat volei. Recunoaşte că nu i-a plăcut foarte mult atletismul, dar a descoperit baschetul, de care s-a îndrăgostit de la prima aruncare de minge.

La 10 ani, ieşea campioană naţională pe şcoli generale cu echipa din Botoşani la minibashet, pentru ca în următorul sezon să îşi adjudece titlul de campioană cu colegele sale atât la şcoli generale, cât şi pe cluburi sportive.

Performanţa nu a trecut neobservată, iar la 15 ani, primea o ofertă să joace la Olimpia Bucureşti, o formaţie puternică de junioare. Iniţial, tatăl Rominei a tratat propunerea ca pe o glumă, dar adolescenta de atunci şi-a dat seama că este o oportunitate pe care nu o poate rata.

S-a transferat la echipa de baschet din Capitală, unde a jucat nu mai puţin de şapte ani. Între timp, a fost selectată şi la echipa naţională de junioare, la categoria de vârstă sub 18 ani. La 17 ani, participa cu naţionala la campionatul european de la Pescara (Italia), unde România s-a plasat pe locul 7. Cinci ani mai târziu, juca cu naţionala de baschet la jocurile francofone, la categoria de vârstă sub 23 de ani, pentru ca apoi să fie selectată în fiecare an la lotul naţional de senioare, o performanţă cu care puţine baschetbaliste se pot lăuda.

Cea mai importantă performanţă la naţională a venit în 2015, când s-a calificat cu echipa la campionatul european de baschet. Talentul său a propulsat-o în echipa de senioare de la Olimpia Bucureşti încă de la vârsta de 16 ani. A ieşit campioană naţională la categoria de vârstă sub 20 ani şi apoi la categoria sub 23 de ani.

Mai puţine absenţe decât colegii

Romina Filip are un uşor regret legat de tatăl ei, pentru că acesta este un împătimit al sportului, dar nu a avut întotdeuna ocazia să îşi vadă fiica în acţiune. „Tatăl meu a avut puţin de suferit pentru că iubeşte sportul, întotdeauna m-a susţinut şi mi-a fost alături, dar nu îl lăsam să vină la meciurile mele pentru că îmi crea emoţii şi am preferat să nu fie în sală când jucam“, ne povesteşte cu emoţie Romina.

În toată această perioadă nu şi-a neglijat nici educaţia formală: a urmat liceul şi facultatea de Finanţe-Bănci în Capitală, pentru că un sportiv are o carieră limitată, iar dacă are şi ghinionul să se accidenteze, atunci aceasta se poate reduce şi mai mult. Talentata baschetbalistă a simţit nevoia să aibă o variantă de rezervă pentru eventualitatea în care cariera sportivă nu ar fi evoluat aşa cum şi-ar fi dorit.

De altfel, ea a fost unul dintre cei mai serioşi elevi. Profesorii îi cereau să participe la toate orele, interesându-i prea puţin că adolescenta este sportivă de performanţă şi are nevoie de timp pentru antrenamente şi meciuri oficiale. Cert e că, până la urmă, sportiva a acumulat mai puţine absenţe decât ceilalţi colegi.





Romina este componentă de bază a naţionalei de baschet FOTO Romina Filip

Olimpia Bucureşti a trecut printr-un moment dificil când sponsorul echipei a plecat, iar echipa de bază de la senioare practic s-a destrămat. Formaţia bucureşteană a jucat atunci doar cu junioarele, printre ele numărându-se şi Romina, iar la finalul campionatului a ocupat un onorabil loc şapte. Baschetbalista şi-a trecut în palmaresul sportiv un transfer de senzaţie la CSM Târgovişte, făcând parte din prima echipă românească care a participat în Euroligă, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal.

„A fost o experienţă extraordinară pentru mine. Ne-am calificat în primele 16 echipe, a fost incredibil, pentru că multe echipe care mai participaseră nu au reuşit“, ne descrie Romina sentimentele pe care le-a trăit atunci. Cu CSM Târgovişte a ieşit vicecampioană naţională în sezonul 2012-2013, a câştigat Cupa României şi s-a calificat în Euroligă.

Miss All Star Game

Experienţa i-a prins bine, pentru că a crescut mult valoric, ceea ce i-a permis să se transfere în 2014 la echipa Phoenix Galaţi, jucând ca titular într-o formaţie de top din baschetul feminin naţional, unde legea o fac, de regulă, jucătoarele americane. Acest pas a venit cumva firesc, pentru că la CSM Târgovişte era greu să prindă echipa, iar Romina îşi dorea să joace mai mult.

În acelaşi an a fost selectată la All Star Game, ce reuneşte cele mai bune jucătoare de baschet din România, fiind aleasă miss All Star Game. Transferul la echipa de la malul Dunării a fost relativ uşoară, pentru că îl cunoştea deja pe antrenorul Florin Nini, cu care s-a pregătit şi la CSM Târgovişte, dar care a antrenat-o şi la naţională.

„Am avut suficientă încredere atunci încât să accept să vin la o echipă nou promovată“, ne spune Romina. În 2016, a reuşit să se claseze cu echipa pe locul cinci în liga naţională de baschet feminin şi pe locul patru în Cupa României, bătând palma cu oficialii de la Phoenix Galaţi pentru a juca încă un sezon la formaţia gălăţeană.

Sportiva joacă la fel de bine în apărare, cât şi în atac FOTO Romina Filip

Îi place să joace pe postul de extremă şi nu se plânge pentru că nu marchează mult într-un meci, pentru că, spunea ea, important este să câştige echipa. A avut meciuri în care a marcat 20 de puncte, dar şi meciuri în care a punctat de două ori, însă a avut multe recuperări de mingi, ceea ce este la fel de important într-un meci de baschet.

Romina este foarte atentă când vine vorba de viitorul ei. Încă de la terminarea liceului, a urmat şi a absolvit şcoala de antrenori. Talentata baschetbalistă este în prezent studentă în anul II la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, dar îşi doreşte totuşi să conducă un club sportiv, după ce îşi va încheia cariera de jucător, motiv pentru care a şi urmat un master în management sportiv.

„Important este să am mai multe variante la dispoziţie, iar când va veni momentul, voi decide ce cale voi alege“, ne explică Romina. La apogeul carierei, sportiva are un singur regret: nu şi-a putut petrece mai mult timp cu familia, un lucru pe care are de gând să îl îmbunătăţească pe viitor.