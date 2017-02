FOTO Antrenorul care a revoluţionat baschetul din România: „Sportul îţi arată că doar munca dincolo de limite te ajută să obţii performanţe“

Florin Nini a început să joace baschet de la 13 ani, chiar dacă nu avea o statură care să îl recomande pentru acest sport. Compensa în schimb prin îndemânare şi prin modul în care vorbea cu colegii în teren, iar antrenorul Virgil Petrescu l-a remarcat imediat la Şcoala 29 din Galaţi, unde învăţa, şi i-a propus să joace baschet, intuind că va fi un bun conducător de joc.

„Este un sport care m-a atras prin dinamism, prin atitudine şi prin mişcarea permanentă în teren. Se mulează şi pe temperamentul meu, pentru că sunt o persoană mereu în vervă, mereu pregătită să facă ceva şi să rezolve situaţiile care apar“, se autodescrie Florin.

La 14 ani câştiga primul său trofeu, o cupă pentru locul trei, ocupat la o competiţie a şcolilor generale. În perioada în care efectua stagiul militar a fost selectat să joace la clubul Dinamo, continuând apoi la CSU Galaţi, urmând în acest timp şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. A absolvit facultatea ca şef de promoţie, iar după un an, i s-a propus preluarea băncii tehnice a echipei CSU Galaţi, fiind primul său contact cu antrenoratul. Rezultatele au apărut rapid, reuşind să promoveze cu CSU Galaţi în Liga Naţională de baschet după doi ani petrecuţi la echipă, în condiţiile în care formaţia gălăţeană nu mai jucase la acest nivel de zece ani.

„Îmi amintesc când i-am spus preşedintelui de club Dumitru Stanciu că eu vreau să fac performanţă, să promovez cu echipa în Liga Naţională şi el m-a mângâiat părinteşte pe cap şi mi-a spus: «Da, bravo! Îţi urez succes». Vă daţi seama că eu aveam 25 de ani, o vârstă la care alţi sportivi sunt în plină activitate“, ne povesteşte Florin cum a început totul. A fost cel mai tânăr antrenor din Liga secundă de baschet, titulatură pe care şi-a păstrat-o şi la 27 ani, când promova cu CSU Galaţi în Liga Naţională.

500 de copii se antrenează la Phoenix Galaţi

Florin Nini a realizat rapid că nu poate face performanţă la nivelul la care şi-ar fi dorit, astfel că a luat o decizie care, în decursul a 15 ani, a schimbat baschetul masculin şi feminin din România. Şi-a înfiinţat propriul club de baschet, Phoenix Galaţi, finanţându-l cu banii pe care îi câştiga ca asistent la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Galaţi, alături de doi sportivi, Andrei Antistescu şi Cristian Bulete. Lumea sportului nu înţelegea atunci prea bine ce înseamnă o şcoală de baschet, mai ales că în Galaţi existau CSS şi LPS, cluburi sportive specializate pe baschet.





Antrenorul gălăţean a pornit la drum cu doar doi copii şi un vis

Antrenorul gălăţean a pornit la drum cu doar doi copii şi visul de a face performanţă în acest sport căruia îi este dedicat total. „Încercam să facem totul cât mai distractiv, ca să nu-i pierdem şi pe ei. După două săptămâni, eram pe punctul să renunţăm, numai că micuţilor le-a plăcut mult şi au vorbit şi cu prietenii lor, care au decis să încerce şi ei. Vă spun că m-a trecut un fior rece pe şira spinării când au intrat în sală. Nu-mi venea să cred. Chiar i-am întrebat: «Voi aţi venit la baschet?»“, îşi aminteşte Florin.

Astăzi, la 15 ani de la acel moment, la Phoenix Galaţi se antrenează 500 de copii, acesta fiind singurul club din România care are toate secţiile sportive la baschet pe vârste şi categorii, respectiv Liga Naţională masculină şi feminină, liga a doua masculină şi feminină şi întreaga structură de juniori, pornind de la mini baschet, baby baschet şi până la vârsta de 18 ani, atât la masculin, cât şi la feminin.

O muncă titanică

Finanţarea nu a existat în primii şase ani după înfiinţarea clubului, Florin cumpărând ce îi era necesar din banii pe care îi câştiga ca asistent la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Galaţi. La început, toţi îl credeau un visător şi îl încurajau mai mult din milă, însă acum, munca lui a ajuns sursă de inspiraţie pentru toate echipele de baschet masculin şi feminin din România.

Florin a reuşit mereu să vină cu cele mai bune planuri de joc pentru jucătorii săi

La seniori, echipa de fete se găseşte în prezent pe locul cinci în Liga Naţională, iar echipa de băieţi este pe un loc de play-off, performanţe incredibile, ţinând cont că bugetul la acest nivel este de milioane de euro. În primii cinci ani de la înfiinţarea clubului, Phoenix Galaţi câştiga trei titluri de campioană naţională la mini baschet şi baby baschet, reuşind într-un an să-şi adjudece ambele titluri naţionale, performanţă nemaiîntâlnită până acum la nicio echipă de baschet din România.

Cea mai bună pepinieră

Cu aceleaşi generaţii, Florin câştiga anii următori campionatul naţional la categoriile de vârstă sub 14 ani, sub 16 ani şi respectiv sub 18 ani. Ca o încununare a muncii sale, doi-trei copii de la Phoenix Galaţi s-au regăsit în fiecare an în echipele naţionale de baschet, la fiecare categorie de vârstă de la juniori, o altă performanţă unică în România şi probabil şi în Europa. Recunoaşterea acestui fapt a venit de la Federaţia Română de Baschet în 2007, care a oferit grupării sportive patronate de Florin Nini titlul pentru clubul cu cea mai bună pepinieră pentru loturile naţionale de baschet.

Sportivitatea este unul dintre punctele forte ale titratului antrenor gălăţean

În 2010, Florin era numit antrenor secund la Steaua, o experienţă pe care a dorit să o aibă, jucând finala în cupă şi campionat, pentru a ajunge anul următor la CSM Târgovişte, echipa campioană la baschet feminin, cu care a câştigat de două ori cupa şi campionatul, calificându-se şi în Euroligă, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal.

Şah cu Franţa, mat cu Ungaria

O nouă experienţă ca antrenor la echipa de baschet de la Târgu Jiu a însemnat o altă performanţă, respectiv prima cupă a României din istoria clubului. Nu a putut rămâne departe de Phoenix Galaţi, copilul său de suflet, şi a revenit cu experienţa acumulată pentru a forma jucători şi a-i iniţia în tactica individuală şi de grup.

A antrenat în paralel echipa naţională de baschet a României şi Phoenix Galaţi, reuşind să bată Ungaria la Campionatul European, lucru care nu se mai întâmplase de zece ani, şi să ţină în şah Franţa o bună parte din meci, vicecampioana europeană şi olimpică la baschet.

„În prezent, se aleargă după note, nu după calitatea cunoştinţelor“

Florin crede că sportul poate avea o şansă în rândul tinerilor doar dacă legislaţia va fi modificată substanţial, astfel încât copiii să nu mai fie încărcaţi cu atâta materii şi să poată veni către diferite discipline sportive. „În prezent, se aleargă după note, nu după calitatea cunoştinţelor. Sportivul este o persoană care ia decizii rapide la limita de efort, este cineva care învaţă să-şi controleze trăirile, lucru care nu se întâmplă cu un copil care nu face sport. Sportul te învaţă să te educi, să te echilibrezi, îţi arată că doar seriozitatea, perseverenţa şi munca dincolo de limite te ajută să obţii performanţe, iar acest lucru se transferă şi în viaţa de zi cu zi“, trage concluzia titratul antrenor gălăţean.