Cum să îţi protejezi maşina împotriva uzurii. Ce se întâmplă când nu foloseşti frâna de motor şi mergi cu doar câţiva litri de carburant în rezervor

Adesea, şoferii ignoră semnalele de alarmă pe care le trage maşina şi merg mai departe sau se comportă abuziv cu autoturismul. Acest gen de comportament le este "răsplătit" cu vârf şi îndesat la service sau când ajung într-o situaţie limită. Vă prezentăm mai jos şase lucruri pe care trebuie să le evitaţi dacă vreţi să nu expuneţi diversele componente ale maşinii la o uzură inutilă.

1.Nefolosirea frânei de staţionare sau folosirea improprie a acesteia

Unii şoferi evită să folosească această metodă lejeră pusă la dispoziţie de constructorii de automobile pentru asigurarea vehiculelor în pantă şi în rampă. Şoferii nu prea folosesc aşa numita frână de parcare sau frâna de mână, cum i se mai spune în limbaj comun, fie că vorbim de treapta P (n.r. parcare) a cutiei de viteze automate sau de cuplarea unei trepte de viteză după oprirea motorului pentru o transmisie manuală,. Alţii abuzează de maneta amplasată lângă schimbătorul de viteze pentru a genera derapaje "controlate", după care se miră de pagubele pe care le-au creat sub maşină. E simplu. Dacă îţi parchezi maşina în rampă sau pantă şi nu întâmpini temperaturi sub zero grade (vorbim aici pentru sistemele de comandă ale frânei de parcare care necesită forţă brută), este indicat să utilizezi frâna de parcare şi să nu te bazezi doar pe cutia de viteze;

2. Trecerea din marşarier într-o viteză de mers înainte fără oprire

Să spunem că te grăbeşti şi vrei să părăseşti parcarea repede. Sau invers, te grăbeşti să intri în casă şi vrei să economiseşti câteva fracţiuni de secundă la parcare şi să demonstrezi simultan cât de priceput eşti. ”Fie că vorbim de o transmisie automată sau o transmisie manuală, trecerea din marşarier într-o viteză de mers înainte fără oprirea completă a vehiculului duce la uzura accentuată a transmisiei. La automobilele cu transmisie manuală, şocul este suportat şi de pachetul ambreiaj-placă de presiune şi rulment de presiune, pe când transmisia automată suferă la interior, la nivel angrenajelor şi ambreiajelor proprii”, explică Marcel Boghian, inginer auto;

3.Utilizarea improprie a frânei de serviciu la coborâre sau evitarea completă a frânei de motor

Este general cunoscut faptul că este indicat să cobori zonele de deal fără să ţii apăsat piciorul pe pedala de frână, în special dacă vorbim de o porţiune mai lungă de coborâre. Pentru a proteja plăcuţele de frână este indicat să folosim mai mult frâna de motor la fiecare încetinire. Frâna de motor nu afectează transmisia dacă folosim tehnica "vârf-călcâi" pentru ridicarea turaţiei motorului la un nivel superior faţă de ralanti pentru a permite o schimbare de viteză mai lină, fără şocuri.

În cazul în care abuzaţi de frână la coborârea unui deal, veţi accentua dramatic uzura plăcuţelor şi riscaţi chiar să mai puteţi opri maşina după doar câţiva kilometric parcurşi în acest stil. Tocmai de aceea este indicat să frânaţi puţin, după care să eliberaţi pedala de frână pentru a permite răcirea discurilor şi a plăcuţelor, folosind mai mult frâna de motor;

4.Schimbarea târzie a uleiului de motor şi a filtrelor aferente

Uleiul de motor, lichidul de servodirecţie, uleiul din transmisie, lichidul de frână, bujiile, filtrul de aer şi filtrul de carburant sunt elemente esenţiale pentru funcţionarea optimă a fiecărui vehicul. Dacă nu verificaţi frecvent respectivele elemente, în măsura în care acest lucru este posibil, riscaţi să vă treziţi fără suficient ulei, sau fără suficient lichid de răcire sau de frână, ca să nu mai vorbim de filtrele de aer îmbâcsite cu praf, insecte, nisip şi alte elemente. Respectaţi întocmai intervalele de service specificate de constructor pentru automobilul dumneavoastră pentru a-i optimiza funcţionarea, reduce uzura morală şi menţine performanţele. Conform unor studii, s-a descoperit că o treime dintre automobilele aflate în circulaţie rulează cu un nivel de ulei sub minim. Veţi fi surprinşi să aflaţi că durata de viaţă a unui motor poate fi extinsă semnificativ dacă schimburile de ulei se fac mai des;

5.Ignorarea sunetelor produse de maşina ta

Fie că nu ştii ce înseamnă, fie că te prefaci că nu le auzi sau le ignori cu desăvârşire, maşina ta produce diverse sunete. Unele dintre ele sunt normale, altele nu. Cu toţii ne-am speriat la un moment dat de un sunet produs de maşină. Fie că unii s-au speriat de martorul de centură, de scârţâitul frânelor sau de un ţăcănit sau o bătaie la motor, cel mai important lucru pe care îl poţi face este să vezi dacă sunetul se repetă, dacă vine de la maşina ta şi în ce circumstanţe apare. ”Ca idee generală, ţăcăniturile, bătăile, scârţâielile de orice fel şi sunetele de frecare nu sunt semne de bun augur niciodată. E foarte important să verifici maşina în momentul în care sesizezi ceva neobişnuit. Cel mai periculos lucru ar fi scârţâitul frânelor. Dacă aveţi plăcute noi, acestea ar putea să nu fie montate corect, dar dacă acestea sunt ceva mai vechi, înseamnă că s-au uzat prea mult şi trebuie înlocuite urgent”, precizează inginerul Marcel Boghian;

6.Rularea cu cantitatea minimă de carburant

Printre şoferi este cunoscută situaţia conform căreia există riscul să înfunzi injectoarele sau traseul de alimentare cu carburant cu mizeria din rezervor dacă mergi "pe bec". Ei bine, o astfel de situaţie este cât se poate de adevărată, iar rularea cu cantitatea minimă de carburant în rezervor poate să avarieze şi pompa de carburant (pompele folosesc carburantul care le înconjoară şi care trece prin ele pentru răcire). Ar trebui, de asemenea, să ştiţi că modelele destinate europenilor rulează mai puţini kilometri pe rezerva de carburant decât automobilele destinate americanilor. Respectiva zonă "tampon" poate oferi o autonomie de 100 de kilometri pentru unele modele vândute în SUA, în timp ce şoferii europeni preferă să ştie exact cât carburant mai au în rezervor. Sonda litrometrică (responsabilă de măsurarea cantităţii de carburant din rezervor) tinde să prezinte erori dacă alimentaţi frecvent cu cantităţi reduse de carburant. Prin urmare, este de preferat să faceţi plinul în loc să alimentaţi de mai multe ori cu 5 sau cu 10 litri de carburant.