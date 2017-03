Cum va arăta noua super-navă construită la Galaţi pentru statul german. Este o bijuterie tehnologică de nivel mondial

Şantierul naval „Damen” din Galaţi demonstrează din nou că se află în elita contructorilor navali la nivel mondial. După ce, recent, a primit trofeul pentru cea mai bună navă specializată din lume dată în folosinţă în 2016 (este vorba despre „Maersk Connector”, o navă de tip Offshore Carrier DOC 8500, destinată flotei Maersk Supply Service), miercuri, 22 martie 2017, concernul româno-olandez a parafat o nouă afacere importantă.

Este vorba despre semnarea unui contract cu Biroul Federal German pentru Agricultură şi Alimentaţie, care a comandat o navă specializată în cercetarea adâncurilor oceanelor lumii în scopuri piscicole. Documentele au fost semnate la Hamburg (Germania) de către reprezentanţii celor două părţi, care s-au declarat încântaţi de colaborare.

„Suntem mândri ca am fost atribuit acest contract de prestigiu pentru o astfel de navă de cercetare avansată. Ne aşteaptă cu nerăbdare să continue cooperarea strânsă noastră cu reprezentanţi ai Oficiului Federal German pentru Agricultură şi produse alimentare în timpul procesului de construcţie”, a declarat Frank de Lange,director comercial Damen pentru Europa de Nord, Vest şi Sud.

Trebuie spus că lucrarea a fost atribută companiei Damen în urma unei licitaţii internaţionale organizată de Biroul Federal German pentru Agricultură şi Alimentaţie, în cooperare cu instituţii germane prestigioase: Federal Navigabile Inginerie şi Institutul de Cercetare BAW, concluzia finală fiind aceea că „Damen a îndeplinit cel mai bine cerinţele nostre legate de preţ, condiţii de calitate şi termen de livrare”.





Imagine de la semnarea contractului Damen pentru nava Walther Herwig FOTO Damen Group

Se va numi „Walther Herwig”

Nava construită la Galaţi are deja un nume: „Walther Herwig”, după celebrul savant german care a pus bazele cercetării piscicole germane. Este interesant că proiectare propri-zisă este asigurată chiar de către specialiştii Damen, în cooperare cu o echipă de designeri de la compania „Skipsteknisk” (Norvegia).

Potrivit Biroului Federal German pentru Agricultură şi Alimentaţie, ambarcaţiunea este pentru cercetare în domeniul pescuitului, mai exact va fi folosită pentru studii în apele de mare adâncime cu privire la impactul pescuitului asupra mediului şi a populaţiilor marine.

„Walther Herwig” va fi cea mai mare navă din dotarea instituţiei federale germane, având o lungime de 85 de metri şi o lăţime de 17,4 metri. Aceste dimensiuni vor permite cazarea a 26 de membri ai echipajului şi a 26 de oameni de ştiinţă.

În ceea ce priveşte instalaţiile şi echipamentele ştiinţifice, nava va fi echipată cu două hangare umede şi zone uscate de laborator , dar şi cu un sistemde troliu foarte performant. Echipamentul este de mare viteză în operare şi poate fi folosit pentru a duce aparatura de cercetare până la adâncimi de 6.000 de metric. De asemenea, nava are echipamente de pescuit diverse, în scop de cercetare. Livrarea „Walther Herwig” este programată pentru ianuarie 2020.

Performanţă navală de vârf

Dincolo de premiul (un adevărat Oscar tehnologic în navalistică) obţinut de Damen Galaţi pentru „Maersk Connector”, este de spus că societatea româno-olandeză are în derulare numeroase alte contracte pentru nave ce reprezintă vârfuri tehnologice la nivel mondial.

În această perioadă, urmează să fie lansată la apă „Bibby WaveMaster1”, prima navă de tip Service Operation Vessel (SOV) cu capabilităţi „walk-to-work”, adică o navă care, pe lângă facilităţile pentru transportul şi manipularea echipamentelor, permite şi accesul rapid al echipelor de intervenţie pe platformele sau turbinele eoliene marine.





Biby WaweMaster în construcţie la Galaţi FOTO Damen Galaţi

Nava, prima de acest fel realizată la nivelul grupului Damen, este o adevărată bijuterie tehnologică destinată clientului britanic Bibby Marine Services. Rolul ei va fi de a susţine construcţia de parcuri eoliene în Marea Nordului, într-un proiect realmente impresionat în care este implicată, la montarea cablurilor, şi nava Maersk Connector DP2.

Potrivit conducerii şantierului gălăţean, designul navei „Bibby WaveMaster1” asigură o soluţie personalizată pentru operatorii implicaţi în proiectele parcurilor eoliene şi răspunde necesităţii de a asigura pe mare, pentru perioade îndelungate de timp, derularea unor fluxuri de lucru eficiente, dar şi spaţii confortabile de cazare.

Lansarea la apă a Bibby WaveMaster 1 este programată la sfârşitul lunii martie a acestui an, iar nava se anunţă deja ca unul dintre cei mai importanţi candidaţi la premiile industriei navale de la anul.





Maersk Connector FOTO Damen Galaţi

Corvetele pentru Armată, în suspans

În acest an, la Damen Galaţi ar fi trebuit să înceapă şi producţia a patru nave militare performante (corvete) pentru dotarea Marinei Militare a României. Alegerea companiei româno-olandeze s-a făcut pe baza unei analize care a concluzionat că Damen are o experienţă foarte mare în producţia de nave militare şi, în plus, este singura companie românească în stare să onoreze comanda.

Proiectul în valoare de 1,6 miliarde de euro a fost aprobat anul trecut de Guvernul Cioloş (care răspundea astfel solicitărilor venite de la partenerii militari strategici ai României, dar şi realităţii că dotarea actuală a Marinei româneşti este foarte slabă), însă Guvernul Grindeanu a anunţat că decizia va fi anulată, iar investiţia va fi reanalizată.

La Şantierul naval „Damen” din Galaţi şi la întreprinderile româneşti conexe (majoritatea dintre ele cu sediile în Galaţi şi Brăila şi având ca unic partener de afaceri Damen) lucrează circa 12.000 de oameni, dintre care 99,9% sunt români.