Compozitoarea care formează cântăreţi de muzică populară. „Le iau mânuţele în mâna mea şi le palpez ritmul“

Mitriţa Cămară Velicu (60 de ani) este profesor de canto-muzică populară la Şcoala de Arte din Galaţi, din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos“, dar şi cântăreaţă de muzică populară de peste 37 de ani.



De peste 10 ani conduce secţia de canto-muzică populară de la Şcoala de Arte din Galaţi, selectând copii talentaţi, pe care îi formează apoi ca artişti de muzică populară. Elevii din clasa ei au vârste cuprinse între 5 şi 45 de ani, cei mai în vârstă fiind persoane care nu au reuşit din diverse motive să urmeze o carieră în muzica populară şi care doresc să se perfecţioneze acum.

De mic copil, artista a cântat melodii populare în localitatea natală, comuna gălăţeană Gohor, având o lungă tradiţie în familie legată de muzica populară.

„Bunicii mei erau mari cântăreţi de muzică populară. Îmi amintesc că bunica avea o voce superbă. Bunicul cânta la fluier şi la caval pe la nunţi, iar bunica interpreta doine. De la ei am învăţat foarte multe cântece“, îşi aminteşte artista. La 8 ani, debuta pe scena căminului cultural din comuna natală cu melodia „La cumătrul lăudat“, pe care şi-o aminteşte şi acum, dar a învăţat să cânte şi la acordeon.

Privind în urmă, crede că a făcut o greşeală foarte mare pentru că nu a continuat să exerseze la acordeon, un instrument pe care îl iubeşte foarte mult. I-a plăcut absolut tot ce ţine de satul tradiţional românesc, de la portul tradiţional la mâncăruri şi până la cântecele populare pe care le îndrăgeşte atât de mult. În clasa a V-a a devenit pasionată de culesul de versuri şi regionalisme.

„Mama mea mă ducea la rude ca să aud ce versuri şi cântece populare ştiu. Am adunat informaţii despre folclor de peste tot, am şi acum notiţe de când eram mică cu ce culesesem. Mama mi-a spus că este mândră de mine pentru că am reuşit să o depăşesc la compusul versurilor“, ne povesteşte Mitriţa.

Scrie cântece populare şi versuri

A vrut să urmeze liceul pedagogic de la Bârlad, dar părinţii au trimis-o tocmai la Petroşani pentru a învăţa o meserie. A devenit frezor, o meserie deloc uşoară pentru o femeie, şi a realizat mulţi ani piese componente pentru maşini. „Nu mi-a plăcut meseria asta, dar e o vorbă care spune: vrei, nu vrei, bei Grigore aghiazmă“, ne explică simplu artista.

Gândul i-a rămas însă tot la cântecul popular, iar până la urmă a reuşit să urmeze liceul de arte. Odată cu trecerea anilor, s-a apucat să scrie cântece populare şi versuri, inspirată de folclorul pe care l-a adunat din zonele pe care le-a vizitat. S-a lansat oficial în muzica populară în 1981, la Bacău, la un festival de muzică populară, unde a cunoscut mulţi artişti cunoscuţi la nivel naţional, printre care se numără dirijorul George Sârbu, marele violonist Ion Drăgoi şi Mina Pâslaru, cântăreaţă de muzică populară. A ales să cânte în special doine pentru că bunica sa doinea cu mare pasiune. „Mi-a intrat la suflet. Nici acum nu pot să uit vocea ei“, ne destăinuie emoţionată artista.

Mitriţa Cămară Velicu alături de elevii săi FOTO: arhiva personală

Oricâte greutăţi şi necazuri a avut, când a început să cânte, a uitat de tot, chiar şi de problemele de sănătate pe care le-a avut la un moment dat. A pierdut şirul premiilor câştigate la concursuri de muzică populară de-a lungul anilor cu doinele pe care le-a cules din diferite zone ale ţării. În 1991 făcea primele înregistrări audio la radioul naţional şi devenea astfel cunoscută în întreaga ţară.

Cântăreaţa de muzică populară compune în prezent cântece, pe care le oferă copiilor pe care îi pregăteşte la Şcoala de Arte din Galaţi, cu care aceştia participă la concursuri de muzică populară. Este şi membru în Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România de peste 20 de ani.

A cântat alături de Maria Ciobanu şi Sofia Vicoveanca

Îi place să compună cântece satirice, dar a creat şi sârbe, hore şi bătute. „Voi reuni toate doinele pe care le-am cules şi creat de-a lungul timpului într-o carte, dar le voi înregistra şi audio, ca să rămână moştenire elevilor mei, dar şi celor care vor urma pe viitor Şcoala de Arte din Galaţi“, ne declară cu emoţie Mitriţa.

A participat la turnee internaţionale alături de Maria Ciobanu şi Sofia Vicoveanca, dar şi-a dorit mereu să predea copiilor frumosul cântec popular românesc şi arta de-a doina. De peste 17 ani face naveta de la Tecuci la Galaţi doar pentru a le împărtăşi micuţilor din experienţa sa. I-au trecut prin mână peste 400 de copii, dar şi oameni în toată firea, care au talent, dar care din cauza problemelor financiare sau familiale nu au putut să urmeze studii de specialitate în tinereţe şi vor să şi le completeze acum.

Deşi copiii sunt viaţa ei, Mitriţa ne dezvăluie că e de muncă cu ei, în special cu cei mai mici. „Sunt receptivi şi curioşi, dar trebuie să îi iei ca la Abecedar, de la A la Z. Pentru că sunt prea mici ca să înţeleagă ce este ritmul în muzică, le iau mânuţele în mâna mea şi le palpez ritmul“, ne detaliază dascălul. Lecţiile micuţilor pentru acasă sunt cântecele populare şi doinele, iar treptat aceştia deprind tainele folclorului românesc.

Îi vine mai greu să lucreze cu elevii de liceu, pentru că preocupările lor, specifice vârstei, îi împiedică de multe ori să se dedice studiului aşa cum ar trebui. Şi mai greu este cu „învăţăceii“ trecuţi de 40 de ani, pentru că aceştia au anumite deprinderi la care renunţă greu, iar corzile vocale nu pot fi formate la fel ca cele ale unui copil de 8 sau 10 ani. Mitriţa foloseşte şi un mic truc. Amestecă copiii talentaţi cu cei mai puţin înzestraţi, astfel încât cei dintâi să îi tragă după ei şi pe ceilalţi, lucru care se şi întâmplă.

„Când cântă toţi, eu ştiu care dintre ei greşeşte, pentru că am urechea formată“, punctează cu umor artista. Elevii săi au câştigat numeroase concursuri naţionale de profil, dar nimic nu îi bucură sufletul mai mult decât atunci când micuţii pe care îi formează cântă pentru bătrânii din azile şi cămine de vârstnici. Mitriţa nu îşi uită prima dragoste, astfel că nu trece nicio zi fără să compună cântece populare şi în special doine.