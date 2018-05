Bărbatul care a obţinut condamnarea României la CEDO după ce societatea de electricitate a refuzat să-l branşeze. Cum i-a fost motivată respingerea solicitării

Tecuceanul George Lucian Borşan a reuşit să obţină daune de 3.000 de euro din partea statului român, după ce a demonstrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) că i-au fost încălcate drepturile constituţionale.

Litigiul iniţial al bărbatului a fost cu Societatea Naţională de Distribuţie a Energiei Electrice (SNDEE), însă Justiţia din România a reuşit „performanţa” de a da o decizie eronată în proces, ceea ce a atras o sancţiune a României din partea CEDO, fără însă ca vreun magistrat să fie tras la răspundere pentru eroarea comisă.

Un român avea o casă. În beznă

Totul a început în anul 2006, când George Lucian Borşan a decis să construiască o casă pe un teren pe care-l avea în proprietate în municipiul Tecuci. Evident, certificatul de urbanism eliberat reclamantului stabilea că acest teren se bucură de acces la reţeaua de electricitate şi la restul utilităţilor.

La 31 august 2007, reclamantul a solicitat Societăţii Naţionale de Distribuţie a Energiei Electrice - SNDEE (compania de electricitate) conectarea casei sale la reţeaua de energie electrică a oraşului. Însă a cerut degeaba.

Din cauza lipsei de acţiune a companiei, reclamantul (care este de profesie jurist, deci înţelege foarte bine drepturile conferite de lege cetăţenilor) a introdus, în data de 23 noiembrie 2007, pe rolul Tribunalului Galaţi, o acţiune cu scopul de a stabili în sarcina companiei de electricitate obligaţia acesteia de a-i conecta casa la reţeaua de energie electrică.

Interesant este că, printr-o sentinţă din data de 1 aprilie 2008, Tribunalul Galaţi a respins acţiunea, considerând că pârâta şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau prin simpla informare a solicitantului cu privire la procedura ce trebuie urmată pentru a se racorda, procedură ce nu ar fi fost urmată de către reclamant, potrivit SNDEE.

Reclamantul a introdus recurs, probând în faţa judecătorilor Curţii de Apel că Tribunalul a fost în eroare şi că, în realiatate, el a urmat întocmai procedura stabilită de furnizorul de electricitate, subliniind că avea dreptul constituţional de a se bucura în mod egal şi nediscriminatoriu de acces la reţeaua de electricitate (conform articolul 16 din Constituţie).

Cu legea în mână, călcat în picioare

Având în vedere cele arătate, în temeiul articolului 16 din Constituţie, Curtea de Apel Galaţi a dispus („obligaţia de a face”), în data de 20 noiembrie 2008, ca furnizorul de electricitate să conecteze casa reclamantului la reţeaua de energie electrică a oraşului Tecuci.

Drept urmare, atât în data de 24 noiembrie 2008, cât şi în data de 9 decembrie 2008, reclamantul a somat compania să-şi execute obligaţiile stabilite prin decizia definitivă a Curţii de Apel Galaţi. Ba chiar a făcut şi o plângere penală împotriva directorului companiei de electricitate, pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti definitive, precum şi o acţiune în despăgubire.

Însă toate demersurile au fost inutile. SNDEE nu a rezolvat branşamentul la reţea, plângerea penală a fost respinsă în data de 7 mai 2009 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, iar acţiunea în despăgubire a fost respinsă în data de 13 martie 2009 de către Judecătoria Tecuci.

Justiţie în revizuire, cu fals motiv

La 6 februarie 2009, compania de electricitate a introdus o cerere în revizuire a hotărârii din 20 noiembrie 2008. Acesta a fost întemeiată pe scrisoare din 20 ianuarie 2009, prin care Primăria Tecuci a solicitat fonduri de la Ministerul Economiei pentru a electrifica mai multe cartiere ale oraşului, inclusiv cel în care domicilia reclamantul.

În subsidiar, aceasta a susţinut că nu avea posibilitatea de a furniza energie electrică reclamantului deoarece reţeaua de energie electrică nu fusese prelungită până la casa acestuia. Compania a mai contestat de asemenea concluziile Curţii de Apel Galaţi raportate la faptul că reclamantul ar fi urmat procedura corectă pentru conectarea la reţea.

Cu totul surpinzător, printr-o hotărâre definitivă din 23 aprilie 2009, Curtea de Apel a admis cererea de revizuire a hotărârii şi, prin urmare, a respins acţiunea şi recursul formulat de reclamant, confirmând hotărârea din 1 aprilie 2008 a Tribunalului Galaţi.

Cu privire la admisibilitatea cererii, Curtea de Apel a considerat că scrisoarea Primăriei din data de 20 ianuarie 2009 reprezintă o dovadă în sensul articolului 322 alin. (5) prima teză (Vechiul Cod de procedură civilă – n.n.).

Pe fond, instanţa a considerat că, spre deosebire de ceea ce a fost stabilit de către instanţa de recurs, nu a existat nicio reţea de electricitate în apropierea domiciliului solicitantului, şi, prin urmare, conexiunea nu era posibilă. Acesta a considerat că judecătorul de primă instanţă a concluzionat în mod corect că furnizorul de electricitate nu putea fi obligat să confere o conexiune din moment ce nu dispunea de resursele necesare pentru a realiza acest lucru.

CEDO dă o palmă morală judecătorilor români

George Lucian Borşan a atacat decizia instanţelor române la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), iar instanţa europeană a decis - în mai multe etape procesuale, ultima fiind în decembrie 2017 - că românului i-a fost încălcat flagrant dreptul la un proces echitabil şi drepturile constituţionale stabilite de articolul 16 al legii fundamentale.

Mai mult decât atât, s-a constatat că, de fapt, inclusiv cererea de revizuire care a întors totul pe dos a fost admisă de Curtea de Apel Galaţi în mod abuziv, ilegal, cu încălcarea articolul 322, indice 5 din Codul de procedură civilă. Curtea a stabilit că a fost încălcat şi articolul 6 a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Urmarea a fost că România a fost obligată să-i plătească lui George Lucian Borşan daune în cuantum de 3.000 de euro, plus cheltuieli de judecată de 300 de euro. După cum ne-a confirmat chiar George Borşan, banii au şi fost achitaţi, din fonduri publice (adică din taxele plătite de români), fără însă ca judecătorii care au cauzat prejudiciul să fie traşi la răspundere.

„Nu-i treaba mea să-i trag la răspundere. Nu am atribute legale. În schimb, am mers cu sentinţa CEDO la Curtea de Apel Galaţi (N.R.: nr. 22/44/2018), unde am deschis o acţiune prin care le cer să recunoască faptul că au greşit şi să modifice decizia luată cu încălcarea drepturilor mele. Este un demers care ţine de moralitate. Să vedem ce vor decide în final pe tema asta”, ne-a spus George Lucian Borşan.

Procesul este rol, primele cinci termene scurgându-se pentru o serie de proceduri birocratice adiacente. Interesant este şi că, între timp, litigiul tecuceanului cu compania de electricitate nu mai există. Reţeaua a fost extinsă, iar casa lui este acum branşată la electricitate.