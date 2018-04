Au plătit un om al străzii cu 15 lei ca să preia o firmă cu datorii de sute de mii de lei. După ce a semnat actele, i-au luat hainele şi încălţămintea

Doi gălăţeni, mamă şi fiu, Robert şi Verginica Jalbă, au fost condamnaţi pe 5 aprilie la 2 ani şi 4 luni, respectiv 3 ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei sub supraveghere, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Aceştia au fost obligaţi de Tribunalul Galaţi să returneze statului peste 2,1 milioane de lei în contul impozitului pe profit şi a TVA-ului neplătit alături de un complice, Sonia Sorina Taban.

Cei doi au fost trimişi în judecată şi într-un alt dosar penal, tot pentru evaziune fiscală, după ce au gândit plan diabolic, prin care să transfere firma pe care o administrau la acel moment, Universal Tempo SRL, unui om al străzii, Mircea Chiriţă, pentru a scăpa de plata datoriilor către stat, care se ridicau în acest caz la peste 800.000 de lei.

În doar un an, din august 2008 până în octombrie 2009, cei doi au derulat operaţiuni comerciale cu mai multe firme, fără a trece nicio sumă în contabilitatea firmei. În 2010, au decis să cesioneze firma unei persoane fără adăpost, astfel încât să scape de răspunderea penală şi civilă.

Maniera în care au făcut acest lucru este descrisă chiar de către omul străzii, pe care l-au luat din subsolul blocului unde locuia: „M-am dus la acest domn acasă, unde m-am bărbierit şi mi-a dat haine şi încălţăminte pentru a fi prezentabil, după care am plecat împreună cu un avocat mai tânăr undeva în zona Portului, unde am semnat nişte hârtii, despre care nu mi s-a spus ce reprezintă. Apoi am fost dus la un notar în zona „Două babe”, unde am semnat alte hârtii, nici acestea nu ştiu ce reprezintă, după care am fost lăsat în zona Micro 19, unde m-am schimbat cu hainele mele. Pentru tot ce am făcut am primit suma de 5 lei”.

A doua zi, Robert şi Verginica Jalbă au repetat scenariul. Ei l-au luat pe Mircea Chiriţă şi, însoţiţi de un alt avocat, l-au dus la un notar din cartierul gălăţean Mazepa, unde a semnat un alt set de acte. Omul străzii a primit pentru ”efortul” său alţi 10 lei, fără să ştie că tocmai a devenit proprietarul cu acte în regulă al unei afaceri cu datorii la stat de 839.000 de lei.

După ce şi-au făcut treaba cu el, familia Jalbă i-a luat hainele şi pantofii şi l-a abandonat în scara blocului de unde îl luaseră. Audiaţi de procurori, Robert şi Verginica Jalbă nu au negat faptele comise, fiind doar surprinşi de prejudiciul creat statului, despre care credeau că e mult mai mic.