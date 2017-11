VIDEO Ce construcţii anticutremur recomandă seismologul Mărmureanu pentru zona Vrancei şi pentru Bucureşti

Mărmureanu a spus că solul din Bucureşti este foarte nisipos, motiv pentru care se impun construcţii joase, în timp ce în Vrancea recomandările sale se îndreaptă spre construcţii înalte.

“În Focşani trebuie construite structuri tip trestie, pe când în Bucureşti structuri tip stejar, mai rigide, pentru că Bucureştiul este construit pe o suprafaţă foarte mare de nisipuri, argile. La Focşani, dacă o să construiţi clădiri de 7-8 etaje nu se întâmplă nimic. Sunteţi avantajaţi în zona Vrancea de cutremure care se produc la mare adâncime, 170-180 de kilometri, şi aveţi noroc că nu sunt cutremure de suprafaţă, care produc efecte dezastruoase în zona epicentrală.”

Acesta a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că înainte exista o colaborare între inginerii constructori şi seismologi, dar astăzi acest lucru a dispărut şi azi se construieşte haotic.

Fostul primar al Focşaniului, Decebal Bacinschi, inginer constructor care a participat la reconstrucţia municipiului în anii comunismului, ţine să liniştească populaţia, garantând pentru faptul că oraşul are construcţii solide.

„Focşaniul a fost construit pentru gradul 9 de seismicitate. Chiar am rugat că dacă cineva a intervenit la structura de rezistenţă să putem lua nişte măsuri şi să refacem structura de rezistenţă aşa cum a fost. Din cele 36.000 de unităţi locative, cât are Focşaniul, 31.000 sunt blocuri. Noi am avut o acţiune de a identifica şi expertiza blocurile construite înainte de 1977. Dar şi înainte de 1977 noi proiectam pentru gradul 9 de seismicitate. Blocurile noastre nu ridică probleme din punctul de vedere al consolidării. În caz de cutremur mare, nu ar trebui să avem probleme. Eu unul garantez pentru ce s-a construit în Focşani”, ne-a declarat fostul primar al Foşaniului, Decebal Bacinschi.