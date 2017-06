VIDEO Bacalaureat 2017. Agricultorul care dă examenul de maturitate la 51 de ani: „N-am lipsit nicio oră şi am făcut naveta pe jos“

Vasile Racoviţă a fost timp de cinci ani cursant la seral al Colegiului Tehnic "Valeriu D. Cotea" din Focşani, cu rezultate destul de bune. Este agricultor şi spune că vrea să urmeze o facultate.

"A fost bine, uşor. Liviu Rebreanu, Ion, am scris. Mie mi s-a părut uşor. Am 51 de ani. Îmi place să învăţ, ca să mă reabilitez. Am avut un diagnostic şi am vrut să demonstrez că nu este aşa. Vreau să demonstrez ţării că sunt un om sănătos, nu beau, nu fumez, vin curat la şcoală, îmi calc singur, mă spăl la lighean. Nu am lipsit nicio oră de la cursuri, în fiecare seară plecam la ora 10 de la şcoală şi mergeam şi câte 15 km pe jos. Urmează matematica şi biologia, sper să trec cu brio. Dacă trec Bac-ul o să dau şi la facultate", ne-a spus încrezător Vasile Racoviţă.

Profesorii au numai cuvinte de laudă la adresa sa şi îl admiră pentru exemplul pe care vrea să-l dea.

"Timp de cinci ani, cât a învăţat la noi, la seral, a fost un elev foarte conştiincios. Nu a lipsit de la nicio oră şi chiar dacă rămânea câteodată singur în clasă, el nu pleca ci stătea să vorbească cu profesorul, asta în condiţiile în care făcea naveta. Venea la şcoală cu autobuzul şi pleca la ocazie", ne-a spus profesorul Remus Paraschiv, directorul Colegiului Tehnic "Valeriu D. Cotea".

Bacalaureatul 2017 în Vrancea a fost susţinut de aproximativ 2.300 de absolvenţi de liceu din seria curentă şi seriile anterioare. Elevii care au parcurs materia spun că subiectele au fost accesibile, şi la profilul real, şi la uman.

"Mă astept să iau 9. A fost bine. Am fost la profilul real. Mai departe, după Bac, vreau să merg la Politehnică", ne-a spus unul dintre elevii ieşiţi de la examen.

"A fost destul de uşor. Mi-am ales Moromeţii, relaţia dintre cele două personaje. Am scris cuvintele p care le-am avut de făcut şi a fost totul ok. Sunt relaxată şi sper să fie totul bine. Cred că voi lua nota 9. Vreau să dau la arhitectură", ne-a precizat o tânără care a susţinut proba la profilul uman.

Absolvenţii de liceu din Vrancea susţin cele trei probe obligatorii în opt centre de examen, şapte în Focşani şi unul în Adjud. Acestea sunt Colegiul Naţional Unirea, Colegiul Naţional Al. I. Cuza, Colegiul Tehnic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul Pedagogic Spiru Haret, Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu, Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea şi Colegiul Naţional Emil Botta din Adjud.

Lucrările vor fi evaluate la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu din Focşani.

Anul trecut, rata de promovabilitate la Bacalaureat a fost de 69,07%. Cea mai mare medie din judeţ, 9,96, a fost obţinută de Mihaela Mănăilă, de la Colegiul Naţional Unirea din Focşani.

Calendar Bacalaureat

26 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă

27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă

30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale