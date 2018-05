Taxa de habitat, înlocuită cu o altă plată pentru serviciul de salubrizare. Un sfert dintre focşăneni sunt "scutiţi" la  gunoi

CUP Salubritate nu are contracte cu toţi focşănenii

O decizie a Camerei de Conturi Vrancea, din luna aprilie a.c., vine să-i dea apă la moară primarului Cristi Misăilă, în legătură cu mult discutatul subiect al taxei de habitat de la sfârşitul anului trecut.

În urma presiunilor publice, taxa nu a mai fost introdusă, primarul spunând la acel moment că nu a dorit niciodată introducerea taxei, ci doar a vrut să tragă un semnal de alarmă tuturor cetăţenilor în legătură cu costurile mari de salubrizare.

Acum însă, confirmat şi de Camera de Conturi, primarul Misăilă este de părere că nu a gândit rău când a propus taxa, fiind certat pentru că nu a mers până la capăt cu acel proiect.

Primarul a citit decizia Camerei de Conturi în cadrul unei emisiuni la postul Atlas TV.



“În cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul comunităţii locale, la nivelul municipiului Focşani nu a fost instituită o taxă specială pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare conform prevederilor legale.Deşi în anul 2017, în baza atribuţiilor legale, primarul municipiului Focşani a întreprins demersuri legale pentru instituirea pentru anul 2018 a unei taxe speciale, intitulată taxă de habitat, în scopul instituirii resurselor necesare acoperirii cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea serviciilor publice de salubrizare şi iluminat public stradal, conform prevederilor legale, a renunţat la susţinerea acestui demers în cadrul şedinţei consiliului local invocând, în cadrul unei dezbateri publice organizate anterior, argumente de ordin social, fără acoperire din punct de vedere al legislaţiei pe baza căreia fusese fundamentată necesitatea introducerii unei taxe”, se arată în decizia Camerei de Conturi.

Prin urmare, Misăilă spune că această constatare îl obligă să găsească o soluţie, pe care a găsit-o deja într-o lege din primăvara anului trecut, dar care nu a fost niciodată aplicată. Este vorba despre o hotărâre de consiliu local prin care toate persoanele care nu au încheiat un contract cu SC CUP Salubritate pentru colectarea gunoiului menajer să plătească o taxă de 14 lei/persoană la Primărie. În momentul de faţă, taxa pe care focşănenii care au contract cu SC CUP Salubritate este de 11 lei/lună/persoană.

Este de menţionat că inspectorii de la Camera de Conturi au constatat că, la nivelul municipiului Focşani, din cei peste 93.000 de locuitori existenţi pe hârtie, doar 49.450 de locuitori au încheiat contract cu firma de salubritate pentru gunoiul menajer. În realitate, în Focşani mai locuiesc puţin peste 70.000 de locuitori, aşa cum a arătat recensământul din 2011. Pe lângă cei care nu au contract cu această societate, primarul spune că sunt multe asociaţii de proprietari care nu declară corect numărul de membri dintr-o familie, astfel că de multe ori, în loc de patru membri se declară doi membri, ceea ce face ca preţul pentru gunoiul menajer să fie mai mare.

Dacă ar fi fost introdusă, taxa de habitat propusă focşănenilor avea o valoare de 6 lei pe lună pentru orice persoană fizică şi de 10 lei/lună/salariat, pentru persoane juridice, instituţii publice, fundaţii, asociaţii, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, liberi profesionişti. Adică, o persoană fizică urma să plătească 72 de lei pe an pentru taxa de habitat, ceea ce înseamnă că o familie formată din patru persoane, indiferent că vorbim de persoane majore sau minore, contribuia la bugetul municipal cu suma de 288 de lei pe an. Doar de pe urma persoanelor fizice, municipalitatea ar fi urmat să încaseze într-un an în jur de 5,5 milioane de lei.