Sentinţă în cazul poliţiştilor de la Poliţia Pieţei care au luat mită ţigări de contrabandă şi cârnaţi

Doi dintre poliţiştii trimişi în judecată anul trecut pentru în dosarul mitei de la Poliţia Pieţei din Focşani au fost condamnaţi în primă instanţă. Agentul Vasile Iancu a fost condamnat la 3 ani şi 10 luni, iar colegul său, Iordache Simionescu, a primit aceeaşi pedeapsă, 3 ani şi 10 luni.

Cei doi sunt învinuiţi că ar fi primit mită diferite sume de bani de la comercianţii din Piaţa Moldovei şi au modificat un proces verbal de contravenţie.

Anul trecut, au avut loc percheziţii la şase poliţişti iar procurorii au găsit ţigări de contrabandă, dar şi alte lucruri, în special alimente. Poliţiştii de la Piaţa Moldovei erau filaţi de DGA şi SIPI de mai bine de jumătate de an, iar la dosarul cauzei există interceptări.

"În baza disp. art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul Iancu Vasile a fost trimis in judecată, astfel: - din trei infracţiuni de luare de mită comise de către un organ care are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prev. de art. 289 Cod penal, cu referire la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 modificată, într-o singură infracţiune, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; - din instigare la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi instigare la infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 Cod penal, cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată, respectiv art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal, în complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi complicitate la infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată, respectiv art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 321 Cod penal. Condamnă pe inculpatul IANCU VASILE, pentru săvârşirea infracţiunilor de : - luare de mită de către un organ care are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta; - complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, la 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta; - complicitate la infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal la 8 luni închisoare. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel încât inculpatul va executa în total pedeapsa de 3 ( trei )ani 10 ( zece ) luni şi 20 de zile închisoare şi 2 ( doi ) ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. g Cod penal. În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din durata pedepsei aplicată inculpatului, perioada reţinerii preventive, de 24 ore, de la 22.02.2016, la 23.02.2016. 2. Condamnă pe inculpatul SIMIONESCU IORDACHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de : - luare de mită de către un organ care are atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 modificată, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta; - abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal, la 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta; - fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal la 8 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal şi art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel încât inculpatul va executa în total pedeapsa de 3 ( trei ) ani 10 ( zece ) luni si 20 de zile inchisoare şi 2 ( doi ) ani interzicerea dreptului de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului pe durata executării pedepsei, exercitarea drepturilor prevederilor de art. 66 alin. 1 lit. g Cod penal", se arată în decizia manistraţilor de la Tribunalul Vrancea.

În acelaşi dosar au mai fost trimise în judecată încă trei persoane, comercianţi din Piaţa Moldovei, pentru dare de mită, care au primit pedepse cu suspendare.