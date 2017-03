Fratele unui primar din Vrancea a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală. „Toporatorul“ a mai făcut puşcărie pentru delicte silvice

Florin Mateiu, fratele edilului PSD al comunei Cîmpuri, Costel Mateiu, zis Toporatorul, a fost condamnat definitiv la închisoare, într-un dosar de evaziune fiscală. Magistraţii Curţii de Apel Galaţi au decis să-i reducă pedeapsa de trei ani de închisoare, stabilită în prima instanţă, la un an şi jumătate de închisoare, într-un dosar privind delicte silvice comise de acesta şi alte trei persoane.

„Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969, aplicate inculpatului Mateiu Florin, în pedepsele componente. Reţine în favoarea inculpatului Mateiu Florin circumstanţe atenuante judiciare, conform art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969 şi modifică pedepsele aplicate acestuia, după cum urmează: Reduce, de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare, pedeapsa principală aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, deţinere sau punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate, prev. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 74 alin. 2, cu referire la art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal. Reduce, de la 3 ani închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare, pedeapsa principală aplicată inculpatului Mateiu Florin pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 74 alin. 2, cu referire la art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal din 1969 si art. 5 Cod penal. Înlătură, privitor la ambele infracţiuni, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal din 1969 pe o durată de 2 ani. În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Mateiu Florin si dispune ca acesta sa execute pedeapsa principală cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare. Modifică pedeapsa rezultantă principală, stabilită prin aplicarea art. 61 Cod penal din 1969, în sensul că o reduce de la 3 ani închisoare la 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 71 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei. Deduce din durata pedepsei aplicata inculpatului perioada reţinerii, de 24 ore, din 17.08.2011”, se arată în decizia magistraţilor

Dosarul a ajuns în instanţă în anul 2013, iar Florin Mateiu fusese condamnat anterior la doi ani de închisoare, într-un alt dosar. Ceilalţi inculpaţi, respectiv Vasile Iordache, zis Baronul şi Ilona Szasznika au primit condamnări de trei ani, respectiv doi ani cu suspendare, în timp ce Marcel Păun a fost achitat.

În februarie 2011, Mateiu a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tăiere ilegală de păduri, dar timp de mai multe zile s-a sustras pedepsei cu închisoarea. El a fost dat în urmărire generală, prins şi încarcerat la Penitenciarul Mîndreşti.

Procurorii l-au acuzat că a tăiat sute de copaci din pădure în mod ilegal. Mateiu este un vechi client al oamenilor legii, cunoscut ca făcând parte din mafia lemnului din Vrancea. Cel mai probabil, fiind recidivist şi eliberat condiţionat, mateiu va sta după gratii peste doi ani.