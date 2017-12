FOTO VIDEO Ziua Naţională a României, sărbătorită de militarii români şi americani în baza aeriană din Kandahar

"Când spui Ziua Naţională a României, oriunde te vei afla, spui unitate, spui dragoste de ţară.Aşa a fost să fie şi aici.Ne-am unit, aici în baza aeriană din Kandahar, militarii români într-o frumoasă şi emoţionantă ceremonieîn cadrul căreia am săvârşit un serviciu religios de pomenire, am dat cititire mesajului ministrului apărării naţionale, am vorbit despre istoria României şi am răsplatit meritele unor camarazi evidenţiaţi în cadrul misiunilor", potrivit lt. col. Toni Ene, responsabil cu mass media în teatrul de război din Afganistan.

După ceremonia militară desfăşurată pe esplanade bazei militare, la care au participat militarii Batalionului de Infanterie Protecţia Forţei,,Brave Hearts’’, a Elementului Naţional de Sprijin şi a celorlalte structuri militare româneşti aflate în misiune pe KAF, a urmat un moment de o aleasă dăruire profesională faţă de ceea ce înseamnă misiunea în Afganistan, faţă de militarul român-vernisajul expoziţiei "AFGANISTAN: CHIPURI ALE RĂZBOIULUI", realizată de către ,,camaradul” Ilie Pintea corespondentul din Valea Jiului al Radio România Actualităţi, prezent în baza din Kandahar.

Dar faptele frumoase care s-au întâm plat în această zi nu s-au oprit aici. La fel de frumos colorate şi pline de un aer aproape copilăresc militarii au găsit expuse mesajele elevilor Liceului Pedagogic "Spiru Haret", şi a Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Focşani, mesaje adresate militarilor români aflaţi în misiune în Afganistan.

Pe esplanadă şi-a găsit locul şi un stand de Informare şi Promovare a României şi ţinutului Vrancei, cu materiale promoţionale reprezentative, reviste, pliante, broşuri, toate însoţite de câte un steguleţ în culorile tricolore româneşti.

Tot în cadrul acestui stand au putut fi admirate frumoasele costume populare din regiunea Silişte de Brăila, trimise din ţară de către inimoşii locuitori ai acestei comune, la iniţiativa primarului, care a dorit sa facă cunoscut, prin simplitatea gestului, frumuseţea trecutului românesc. Nu au lipsit standurile de prezentare cu armament de infanterie şi echipamente militare, aflate în dotarea Armatei Române.

Bucatele tradiţionale, ce-i drept pregătite cu resurse şi produse locale, oferite invitaţilor în cadrul mesei festive au fost apreciate şi bine primite, trataţiile reconfirmând caracterul ospitalier al românilor aflaţi aici în Kandahar. Pe tot timpul mesei, invitaţii au putut urmări pe televizoarele instalate imagini cu frumoasa şi mirifica Românie, dar şi cateva piese reprezentative ale Corului "Pastorala" din Focşani.

"Astăzi, sărbătorim Ziua Naţională a României departe de ţară, de casă şi de cei dragi. Şi totuşi, la mii de kilometri distanţă, purtăm în suflete valori ale poporului roman precum unitatea, devotamentul, încrederea şi speranţa. Ne îndeplinim misiunile cu profesionalism şi curaj, conştienţi că suntem ambasadorii României în afara graniţelor ei. Celebrarea momentului fondator al României modern ne regăseşte convinşi că “unirea face puterea” şi că efortul comun este definitoriu pentru îndeplinirea cu succes a misiunii care ne-a fost încredinţată. În acest moment de mare sărbătoare naţională, aş vrea să îmi exprim recunoştinţa pentru sacrificiul şi înţelepciunea înaintaşilor nostri şi să transmit militarilor din subordine, familiilor care ne aşteaptă acasă şi tuturor românilor, multă sănătate, putere de muncă, împliniri şi succese pe toate planurile! La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români!'', a spus locotenent colonel Cristinel Colibaba, comandantul Batalionului de Infanterie Protecţia Forţei ,,Brave Hearts".