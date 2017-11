FOTO VIDEO Elevii din Focşani au interacţionat cu roboţi celebri. Pentru construcţia acestora s-au investit milioane de dolari

În acest sens, la Focşani a fost prezentă Caravanei Roboticii , întâlnire organizată în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Astfel, sala de lectură şi Internet al Centrului de formare s-a dovedit neîncăpătoare pentru zecile de copii invitaţi să interacţioneze cu o serie de roboţi educativi şi să discute despre oportunităţi de carieră în acest domeniu. Invitată special a fost Ana Maria Stancu, preşedinta Asociaţiei E-Civis, care a prezentat elevilor, coordonator la European Robotics Week. Aceasta a adus pentru demonstraţii câţiva roboţi celebri în lume, care sunt astăzi folosiţi chiar şi în domeniul medical, precizând că pentru construcţia lor s-au investit milioane de dolari în Statele Unite ale Americii.



“Pot să vă spun că avem foarte mulţi tineri talentaţi, de aceea încercăm să-i aducem la suprafaţă şi ştiu că ce a mai mare problemă a cluburilor de robotică este finanţarea, pentru că toate componentele acestea costă. Voi puteţi învăţa singuri, dar vă trebuie şi partea de hardware, care nu este atât de ieftină. Ideea este că dacă noi avem foarte mulţi tineri ca voi care sunt interesaţi, companiile vor înţelege că există resursă umană şi atunci putem ridica România în acest domeniu. Asta îmi doresc foarte mult, ca cei ca voi care vor să studieze robotica să nu mai trebuiască să plecaţi din ţară, ci să rămâneţi aici şi să lucraţi în companii în acest domeniu”, a spus Ana Maria Stancu.

La demonstraţiile cu roboţi de astăzi a participat şi unul dintre elevii din Focşani pasionaţi de robotică.

“Roboţii de astăzi sunt folosiţi extensiv în medicină, pentru că roboţii sunt mult mai precişi decât o mână umană. Pasiunea pentru roboţi a fost când am obţinut pentru şcoală o sponsorizare pentru roboţei. Am primit trei seturi de lego şi am început un club de robotică pentru copii de clasa a VII-a. Anul acesta l-am extins şi pentru copiii de clasa a V-a. Anul trecut a fost mai mult de testări şi de anul acesta am început să mergem la concursuri. Eu aplic în Anglia, la o facultate de inginerie şi este posibil să aleg acest domeniu, pentru că este de viitor şi chiar este nevoie de specialişti în acest domeniu”, a precizat Tudor Dodoiu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional A. I. Cuza.