Câini mai fericiţi la padocul primăriei. UN ONG din Germania a făcut donaţii importante pentru confortul maidanezilor

Imaginile cu câini înfriguraţi şi flămânzi din Padocul Focşani, care au scandalizat opinia publică, în special iubitorii de animale, nu au rămas fără ecou.

Deşi Primăria Focşani minimalizează situaţia de la stabilimentul din Goleşti, spunând că animalele sunt bine tratate, o organizaţie neguvernamentală din Germania a decis să se implice, cu sprijinul unor voluntari din Focşani şi de joi viaţa patrupedelor de la padoc este mai bună. ONG-ul a donat cuşti, hrană de câini şi pături pentru animalele chinuite, iar astfel de acţiuni vor mai continua şi pe viitor.

"Suntem Active Friends for Romanian People for people and Dogs, dorim o colaborare cu Primăria Focsani, în scopul de a ajuta comunitatea şi câinii prin programe de sterilizare gratuita, sprijinirea adăpostului cu logistică, promovarea adopţiilor, fără cheltuieli suplimentare din partea primăriei, vrem doar sa ajutăm. Cetăţenii oraşului Focşani ne-au cerut ajutorul. 52 de câini au plecat în adopţie în 3 luni, imaginaţi-vă câţi căini pot pleca în adopţie în urma unei colaborări cu noi, ca si ONG international. Plus sutele de animale care pot fi sterilizate în mod gratuit de noi, pentru a nu se reproduce în continuare”, i-a scris Hanne Peters-de Fockert primarului Focşaniului.

