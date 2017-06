Au fost prinşi ultimii doi suspecţi în cazul celor patru crime oribile din Focşani. Alţi doi bărbaţi se află în arest preventiv

Ultimii doi suspecţi în cazul crimelor din noapte de marţi spre miercuri de la Focşani au fost prinşi.

"În urma activităţilor operative complexe desfăşurate de poliţişti din cadrul IPJ Vrancea, sub coordonarea ofiteriilor din cadrul Inspectoratului General al poliţiei Romane, s-a reuşit prindere şi conducerea la unitatea de parchet a doi bărbaţi de 17, respectiv 28 ani, ambii bănuiţi în cazul omorului calificat din noapte de 27/28 iunie a.c., fapta săvârşită în municipiul Focşani", potrivit IPJ Vrancea.

Aceştia se sustrăgeau urmăririi penale, fiind daţi în urmărire după comiterea faptei care a îngrozit Focşaniul.

Principalii suspecţi în acest caz, Mustafa Argint şi fiul său Mustafa Remus au primit astăzi nmandat de arestare preventivă pentru 24 de ore.

Reamintinm că în noaptea de 27 spre 28 iunie, patru persoane de etnie romă, soţ, soţie, copil şi o rudă a acestora au fost ucişi cu cuţite, furci şi topoare, mărul discordiei fiind o tânără.

"În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 27/28.06.2017, în jurul orei 00,30, în urma unui conflict între familiile Mustafa Argint şi Mustafa Neagu, numiţii Mustafa Argint, Mihai (Hadîr) Marcel, Mustafa Marian (zis Mamu), Mustafa Remus (nepotul lui Mustafa Argint), Mustafa Remus (fiul lui Mustafa Argint, zis Mamutu), Mustafa Remus ( zis Maca), Mustafa Ciprian şi Mustafa Bogdan (zis Şchiopu) au lovit cu obiecte contondente şi tăietoare - înţepătoare pe M.T., M.V., D.R. şi M.V. şi datorită leziunilor suferite aceştia au decedat. Prin ordonanţa din 28.06.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Mustafa Argint, Mustafa Remus (nepotul lui Mustafa Argint), Mustafa Remus, zis Mamutu (fiul lui Mustafa Argint) şi Mustafa Marian, zis Mamu pentru infracţiunea de omor calificat prev. de art. 188, art. 189 alin. 1 lit. f C. pen. cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. a C. pen şi faţă de inculpaţii Mustafa Ciprian, Mustafa Bogdan zis Şchiopu, Mustafa Remus zis Maca şi Mihai Marcel, pentru infracţiunea de încăierare, prev. de art. 198 alin. 1 şi 3 C. penal. Prin ordonanţa din 28.06.2017 s-a dispus reţinerea, pentru o durată de 24 de ore, începând cu data de, 28.06.2017, orele 1800 - 29.06.2017, orele 1800 a inculpaţilor:

- Mustafa Argint, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev.de art.188, art. 189 alin.1 lit. f C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.1 C.penal şi art. 77 alin.1 lit. a C.pen.;

- Mustafa Remus, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev.de art.188, art. 189 alin.1 lit. f C.pen. cu aplicarea art.44 alin.1 şi art.77 alin.1 lit. a C.pen.", se arată într-un comunicat al Parchetului Vrancea.