Afacere de sute de mii de euro. Profesori care primesc gratis 1.000 de tablete de la Primăria Focşani pentru „a servi“ online părinţilor notele şi absenţele odraslelor

Primăria Focşani vrea să implementeze în şcolile generale şi liceele din municipiu, pe cheltuială de la bugetul local, catalogul electronic. Practic, este vorba despre o platformă administrată de firma Adservio din Iaşi, care propune un contact online între profesori, elevi şi părinţi, cu scopul principal de a reduce absenteismul în rândul elevilor, dar şi de creştere performanţelor elevilor.

Prin intermediul platformei, profesorii vor ţine o evidenţă paralelă a notelor elevilor, atât în catalogul tradiţional, cât şi online, în catalogul electronic, părinţii putând afla în timp real, pe o adresă de email pe care o indică, despre situaţia şcolară a odraslelor, adică ce note au luat la şcoală şi situaţia absenţelor. Firma Adservio a făcut o astfel de prezentare la Primăria Focşani, pentru reprezentanţii şcolilor, în timpul campaniei electorale, la sfârşitul anului trecut, iar edilii municipiului au percutat repede la idee.

Ei vor să implementeze cât mai repede platforma, pe cheltuială proprie, dacă se poate chiar din semestrul doi. La mijloc este vorba şi de o afacere profitabilă pentru firma care gestionează platforma catalogului electronic, care ar urma să primească de la bugetul local peste 400.000 de euro pe an.

Asta înseamnă că 1.014 profesori de gimnaziu şi liceu din Focşani, conform statisticii primăriei, vor primi, gratuit, câte o tabletă şi un abonament gratis la internet, de la Telekom, aceştia urmând să introducă în baza de date situaţia şcolară a peste 15.000 de elevi.

“Aşteptăm să se aprobe bugetul naţional şi o să introducem şi noi în bugetul local sumele. După aceea, o să facem viramentele către şcoli pentru a realiza achiziţia. Preţul este de 12,5 lei/elev/lună, timp de zece luni, pentru că nu se ia în calcul şi vacanţa. Primul an o să fie mai costisitor, pentru că se vor achiziţiona tablete, dar după aceea se va plăti doar internet. Urmărim o îmbunătăţire a gradului de prezenţă a elevilor la şcoală. Nu am făcut încă o verificare a absenteismului, dar nu cred că stăm nici prost, nici bine. În plus, profesorul îşi va eficientiza activitatea, pentru că va dialoga mai uşor cu elevul în afara orelor de program iar părinţii pot fi înştiinţaţi online şi ce teme au copiii de făcut, pot discuta cu părinţii chestiuni legate de evoluţia copilului”, ne-a declarat primarul Cristi Misăilă.

Primăria a trimis adrese în toate cele 22 de şcoli şi licee din Focşani prin care directorii sunt sfătuiţi să solicite de la Primărie banii necesari pentru achiziţie. Curios, adresa a fost trimisă deja completată, cu date exacte despre numărul de elevi şi sumele pe care şcolile trebuie să le solicite, în condiţiile în care achiziţia este făcută de unitatea de învăţământ. Adică, nu pare să se lase loc de negociere.

Cu excepţia a două-trei unităţi de învăţământ, unde consiliile profesorale s-au reunit şi au decis să nu accepte propunerea primăriei, în rest majoritatea unităţilor a răspuns afirmativ adresei.

Colegiul Naţional “Unirea” este una dintre unităţi care nu aderat la ideea primarului Misăilă.

“Am supus atenţiei consiliului profesoral această solicitare şi 98% din cadrele didactice nu au fost de acord. Este o evidenţă dublă, sunt date personale şi nu se vorbeşte nimic despre securitatea lor. În al doilea rând, profesorii noştri consideră că platforma ar fi o barieră în comunicarea directă dintre părinte şi şcoală. Dacă părintele ar vedea notele online, nu ar mai veni deloc pe la şcoală. Totodată, presupune şi o verificare foarte atentă privind concordanţa datelor din catalogul tradiţional cu catalogul online. Elevul poate să aibă în catalogul tradiţional nota 9 şi din greşeală să figureze în cel online nota 7. Ca să mai scrii şi observaţii în acea platformă, este prea mult. Dacă s-ar înlocui catalogul tradiţional, atunci vom mai studia problema”, ne-a declarat Cornel Noană, directorul Colegiului “Unirea” din Focşani.

Şi la Şcoala Ion Basgan din Focşani profesorii au fost împotriva acestei idei a catalogului electronic, în condiţiile în care profesorii spun că ar face această muncă dublă benevol, iar copiii nu beneficiază de manuale.

La Panciu, proiectul funcţionează de un an

Firma Adservio are un portofoliu de 50 de şcoli unde a implementat platforma “catalogul electronic”. Printre unităţi se regăseşte şi Liceul Teoretic “Ioan Slavici” din Panciu, unde învaţă 540 de elevi. Spre deosebire de Focşani, acolo nu primăria a fost cea care s-a implicat în implementare, ci şcoala, prin asociaţia părinţilor. Iar costurile sunt reduse, pentru că nu s-a optat să se achiziţioneze tablete, ca la Focşani, ci doar pentru abonament la internet.

“Costul este de 2,5 lei/lună/elev, zece luni pe an, bani pe care îi plătesc părinţii. Profesorii folosesc această platformă de pe computerele şcolii sau cele personale. Pot spune că s-a dovedit utilă această comunicare online, pentru că există un impact psihologic asupra elevului ştiind că părintele este la curent cu situaţia şcolară. S-a redus absenteismul”, ne-a declarat Andrei Igor Manovici, directorul Liceului din Panciu.