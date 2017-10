A alergat-o şi i-a arătat penisul la coadă la moaştele Sfintei Parascheva. Cazuri celebre de agresiuni semnalate de românce înaintea fenomenului #metoo

Campania #metoo ia avânt şi în ţara noastră, după ce mai multe vedete autohtone au decis să se destăinuie, după modelul iniţiatoarei acestui fenomen, actriţa Alyssa Milano, cu privire la agresiunile sexuale la care au fost supuse într-o anumită perioadă a vieţii lor. În România sunt câteva exemple celebre care au ţinut zile în şir paginile ziarelor înainte de apariţia fenomenului #metoo.

Este şi cazul Adinei Samson, fosta iubită a celui care a fost până în anul 2016 primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita; în luna mai a anului 2015, ea a şocat opinia publică cu dezvăluirile sale.

Aceasta a susţinut că în cursul lunilor septembrie şi octombrie 2014 primarul Gheorghe Nichita a batut-o în mai multe rânduri şi ameninţat-o cu violul şi cu moartea, după ce încă din anul 2013 o urmărea cu ajutorul Poliţiei Locale.

Potrivit declaraţiilor acesteia, relaţia cu fostul primar a durat câţiva ani şi a fost lovită prima dată în septembrie 2014. După acel incident a hotărât să pună capăt relaţiei. Din acel moment, primarul ar fi început s-o hărţuiască şi s-o ameninţe, a declarat Adina Samson.

„S-a întâmplat în acel apartament pe care l-a cumpărat, din cauza geloziei mi-a dat două palme şi am hotărât să plec în acel moment. Am plecat în zilele următoare, nu am chemat poliţia, m-am simţit foarte ruşinată, sunt înregistrări cu unele persoane care confirmă cele spuse, voi da publicităţii aceste înregistrări. (...) În luna septembrie 2014 am comunicat domnului primar că vreau să închei această relaţie sub toate aspectele. Timp de două luni, până în octombrie 2014, acesta m-a urmărit, m-a hărţuit, m-a ameninţat. Într-o seară când mă întoarcem acasă cu sora mea a trimis un borfaş în faţa blocului să mă ameninţe cu moarte. Văzând acest lucru, am făcut această plângere la Parchet. Individul care m-a aşteptat mi-a spus că nu va fi bine. Ulterior, am aflat că borfaşul ar fi nepotul său de la Dorohoi”, spunea presei Adina Samson.

La doi ani şi jumătate după aceste dezvăluiri, în care Adina Samson a depus plângeri penale împotriva edilului, dosarul privind hărţuirea sexuală se află încă în stadiul de cercetare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

În schimb, primarul Nichita este judecat pentru abuz în serviciu pentru că folosea Poliţia Locală în scopul spionării duşmanilor politici, inclusiv pe iubita sa. Dosarul bate pasul pe loc, iar Adina Samson are doar calitatea de martor. Între timp, presa a relatat că femeia ar fi plecat din ţară şi s-ar fi căsătorit.



Poliţista Melania, condamnată la puşcărie

Un alt caz celebru este al poliţistei Melania Renghea, de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt. În preajma Crăciunului 2012, aceasta şi-a înjunghiat şeful, pe Comisarul Gheorghe Barbu, şeful postului de poliţie Bobiceşti, după ce l-a vizitat pentru a-i cere să înceteze cu ameninţările la adresa ei şi a familiei sale.

Incidentul a avut loc în maşina Melaniei, faţa casei poliţistului. Poliţista, care era însărcinată în luna a cincea, a dezvăluit atunci că Barbu ar fi „plasat-o“ comandanţilor instituţiei în scopul întreţinerii de raporturi sexuale. De asemenea, femeia l-a acuzat că ar fi violat-o de mai multe ori în ultimii trei ani, motiv pentru care s-a transferat la un alt post de poliţie. „Gheorghe Barbu a plasat-o la mai mulţi poliţişti, inclusiv la «cei mai mari». Nu pot să spun acum mai multe, mă gândesc la binele familiei. Ea a spus şefilor ce i se întâmplă şi nu s-a făcut nicio anchetă“, spunea după eveniment Relu Renghea, soţul femeii.

Poliţista a depus plângere împotriva fostului şef la DIICOT Craiova pentru şantaj, viol şi ameninţări, pe 24 decembrie 2012, iar la două zile a comis fapta.

Poliţistul a scăpat cu viaţă din această întâmplare, dar Melania Renghea a fost condamnată definitiv, de magistraţii Curţii de Apel Craiova, la cinci ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat. Poliţistul Barbu nu a fost acuzat de nicio infracţiune.



A alergat-o la coadă la moaşte

Tot un caz de agresiune sexuală în care vinovatul a scăpat doar cu o pedeapsă uşoară este cel al poliţistei de frontieră hărţuită de colonelul de jandarmi Nelu Popovici, adjunct al Brigăzii Mobile de Jandarmerie Bacău.

Totul s-a petrecut în noaptea de 11/12 octombrie 2014, cu ocazia pelerinajului la moaştele Sfintei Parascheva. Atunci, Nelu Popovici era comandant de dispozitiv asupra unei formaţii mixte formate din membri ai diferitelor structuri de stat. Printre aceştia se afla şi o poliţistă de frontieră din Iaşi.

Forţele de ordine aveau amplasat un modul în curtea mitropoliei, chiar în apropiere de racla sfintei. În rechizitoriul prin care Popovici a fost trimis în judecată se menţionează că imediat după ce şeful său direct, Ghiorghe Stan, a plecat de la Mitropolie, pentru a se odihni, colonelul a început să consume băuturi alcoolice.

„A ajuns în stare de ebrietate, stare în care a pretins cu intenţie directă favoruri de natură sexuală de la agenta şef adjunct O.D. aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, profitând şi prevalându-se de situaţia de autoritate asupra acesteia”, se arată în rechizitoriul procurorilor.



În jurul orei 22.00-22.30, Nelu Popovici a văzut-o pe poliţista de frontieră în timp ce spăla podeaua modulului cu mopul şi a început să îi adresez cuvinte „de natură pornografică” cerându-i să îl însoţească la Hotel Moldova, unde era cazat, pentru a întreţine raporturi sexuale cu el. „Îţi fac ce vrei tu şi cum vrei tu!”, ar fi spus atunci Popovici, potrivit procurorilor militari.

Femeia a fugit, însă a fost urmărită de colonel, care a continuat să-şi expună penisul în timp ce îşi lăuda bărbăţia. Scenele sexuale s-au petrecut în timp ce mii de credincioşi stăteau la coadă pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva. Peste 100 de martori au fost audiaţi de procurorii militari în acest caz. Aceştia au povestit cum poliţista a fost umilită, înjurată şi hărţuită sexual în curtea mitropoliei de colonelul Popovici.

Colonelul de jandarmi a fost condamnat definitiv de judecătorii Curţii Militare de Apel la 180 de zile amendă, echivalentul a 18.000 de lei pentru săvârşirea infracţiunii de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, fiind achitat pentru cea de-a doua infracţiune pentru care a fost trimis în judecată- încălcarea de consemn. Pe lângă amendă, timp de doi ani de zile, colonelului i s-a interzis să ocupe funcţii publice şi să mai exercite funcţia de colonel în Jandarmerie,

În privinţa daunelor morale, fostul adjunct al Brigăzii Mobile Bacău a fost obligat să achite poliţistei suma de 10.000 lei şi 2.800 lei cheltuieli de judecată.

Părintele Eugen Tănăsescu despre mişcarea #Metoo: „Pentru creştinele abuzate şi violate de extremiştii Orientului n-am văzut #metoo“

