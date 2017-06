Wizz Air a lansat pe 19 iunie o nouă rută, din Craiova spre Tel Aviv

Pe Aeroportul Internaţional Craiova sunt operate curse aeriene regulate către Milano, Roma, Bologna, Veneţia, Paris, Londra, Liverpool, Madrid, Barcelona, Valencia, Köln, iar de pe 19 iunie şi către Tel Aviv.

„Ne bucurăm să putem spune că, de astăzi, numărul marilor oraşe cu care am reuşit să conectăm în mod direct Craiova, prin curse aeriene, creşte la 12, odată cu lansarea primelor zboruri către şi de la Tel Aviv. Este un pas major pe care l-am făcut în ascensiunea acestui obiectiv strategic, într-un interval de timp relativ scurt. Trebuie să ne gândim că, în urmă cu patru ani, când pe Aeroportul Internaţional Craiova reîncepea operarea zborurilor în urma amplului proces de modernizare şi dotare susţinut exclusiv cu fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Dolj, de aici se putea călători către trei destinaţii internaţionale: Roma, Milano şi Londra“, a declarat preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Prin cursa către Tel Aviv, se dublează, faţă de anul precedent, numărul destinaţiilor către care sunt operate zboruri directe. „Ca rezultat al parteneriatului de succes dezvoltat împreună cu compania Wizz Air, astăzi am lansat cursele către noua destinaţie, din Israel, cu o frecvenţă de două zboruri pe săptămână, în zilele de luni şi vineri. Este un eveniment important, reprezentând cea de-a şasea rută pe care o deschidem în prima jumătate a acestui an, ceea ce conduce la dublarea numărului destinaţiilor, comparativ cu anul trecut. Din acest moment, aeroportul nostru urcă la 34 de zboruri operate săptămânal, cu un vârf de activitate în zilele de duminică, atunci când avem şase decolări şi tot atâtea aterizări.Această dezvoltare semnificativă a gamei de rute îşi va spune cuvântul, fără îndoială, şi în ceea ce priveşte cifrele de trafic şi ne face plăcere să anunţăm că, la 15 iunie, deja am depăşit 168.000 de pasageri“, a precizat directorul general al AIC, Mircea Dumitru.