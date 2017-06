Un poliţist român a scos la vânzare pe internet o bombă din Al Doilea Război Mondial

Marius Jipea este ajutor şef de post în comuna doljeană Coţofenii din Faţă, iar pe data de 31 mai a fost anunţat de un cetăţean că pe malul Jiului se află o bombă din al Doilea Război mondial. La faţa locului au sosit imediat pompierii care au ridicat bomba, însă poliţistul a apucat să facă câteva poze, iar la câteva zile le-a postat pe internet (pe Olx), specificând că are o bombă de vânzarea. Preţul a fost stabilit la 5.000 de lei, negociabil.

Fără să ştie despre cine este vorba, pe fir au intrat colegii poliţistului de la Serviciul de Arme şi Substanţe Periculoase. „Ştiu că există un dosar la parchet, dar nu ştiu despre ce este vorba. Situaţia nu a fost chiar aşa“, a declarat Marius Jipea, ajutor de şef de Post în comuna doljeană Coţofenii din Faţă.

O glumă explozivă

Polţistul le-a spus procurorilor că a vrut să facă o glumă şi aşa s-a hotărât să posteze anunţul pe int ernet, mai ales că bomba nici măcar nu se afla în posesia lui. „S-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Dacă va găsit vinovat, riscă o pedeapsă de la 1 la 5 ani“, a declarat Paula Baciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Unii consăteni din comuna doljeană Coţofenii din Faţă spun că poliţistul Marius Jipea (foto dreapta SURSA - Facebook) ar trebui pedepsit pentru ce a făcut. „Doamne fereşte de aşa ceva! Cum să vândă el o bombă pe internet? Ar trebui pedepsit şi mutat disciplinar în altă comună. Nu am mai auzit ca un poliţist să ajungă să vândă bombe. Poate este terorist şi noi nu ştim acest lucru. Am rămas fără cuvinte când am aflat ce a făcut“, a spus un localnic.

„Oamenii legii au ajuns să posteze anunţuri cu bombe pe internet. Doar în România este posibil aşa ceva. Eu am lucrat în cadrul armatei, iar acest lucru este interzis prin lege. Din punctul meu de vedere ar trebui sancţionat, iar dacă o să mai încalce legea ar trebui să îi fie desfăcut contractual de muncă. Nu este normal ce s-a întâmplat. Nu avea voie nici măcar în glumă să facă aşa ceva. Poliţiştii la noi în localitate nu prea îşi facă treaba, dar nu suntem noi în măsură să îi tragem la răspundere“, şi-a dat cu părerea şi Ion Militaru, localnic din Coţofenii din Faţă.

Bomba a fost dusă într-un loc sigur, iar în perioada următoare va fi detonată. „Pe malul Jiului pe data de 31 mai am găsit o bombă aruncător calibru 82 mm. A fost ridicată şi dusă într-un loc sigur. Nu se ştie dacă bomba a fost dezamorsată, însă putem să spunem că este din Al Doilea Război Mondial“, a spus Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

Poliţistul Marius Jipea este cercetat acum şi de şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. Omul legii nu a mai avut nicio abtere de naturală penală până în momentul de faţă.