Scandalul osemintelor umane aruncate la gunoi continuă: „Cei care au făcut aşa ceva trebuie să îşi dea demisia“

Sicriul cu osemintele umane a fost descoperit la marginea Craiovei pe un teren aflat în subordinea Regiei Autonome a Domeniului Public şi Fondului Locativ (RADPFL), care se ocupă de adminstrarea cimitirelor oraşului. „Am văzut sicriu, am început să ne uităm împrejur ce poate să fie. Iniţial am crezut că este o piesă de mobilier, după care am descoperit vertebre şi oase. Cel mai probabil sunt osemintele umane deshumate dintr-un cimitir al Craiovei. E îngrozitor să vezi aşa ceva. Nici acum nu îmi vine să cred că rămăşiţele unui om au fost aruncate la gunoi“, a spus Şerban Bică, unul dintre cei doi bărbaţi care au făcut descoperirea.



La faţa locului au ajuns imediat criminaliştii şi poliţiştii, care au ridicat mai multe probe. „Oamenii legii au observat resturi de vegetaţie forestieră şi pomicolă, rezultată din igienizarea şi întreţinerea mai multor spatii apartinand RADPFL Craiova, precum şi bucăţi de scândură veche, coroane uscate şi fragmente de oase. Din primele verificări s-a stabilit că, în mod provizoriu şi temporar, RAADPFL Craiova a depozitat aceste reziduri până la încheierea licitaţiei pentru contractul de salubrizare a rezidurilor colectate, având în vedere şi reorganizarea şi suspendarea provizorie a activităţii Depozitului de colectare a reziduurilor din Craiova. În funcţie de rezultatele anchetei şi de probele prelevate, dacă vor exista indicaţii temeinice, ancheta s-ar putea extinde şi pentru pentru profanare de morminte“, a precizat Cătălin Dochia, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.



Se caută vinovaţii



Conducerea Regiei Autonome a Domeniului Public şi Fondului Locativ a precizat că este inadmisibil ce s-a întâmplat, iar vinovaţii trebuie să plătească. „Acele resturi de sicrie nu pleacă din cimitir, deoarece deshumările se fac după o perioadă foarte mare şi se îngroapă sub radientul groapei funerare. Am declanşat o anchetă, nu am ajuns pana acum la niciun rezultat, aşteptăm şi o concluzie a Poliţiei“, a spus Rela Filip, directorul RAADPFLE Craiova.



„În momentul în care mi-am înmormântat mama sub pământ am găsit oseminte umane. Am chemat imediat preotul şi a făcut o slujbă. Nu m-am gândit nici măcar o secundă să le arunc la gunoi. Angajaţii care au făcut acest lucru trebuie să îşi dea demisia. Este inadmisibil aşa ceva. Doamne fereşte! Nu vreau să ştiu ce este în sufletul rudelor persoanei decedate care a fost găsită aruncată la gunoi“, a declarat Elena Avram (foto jos), craioveancă.





Administratorului Cimitirului Sineasca din Craiova a precizat că osemintele găsite aruncate la gunoi nu sunt din zona lui. „Noi tot ce găsim îngropăm tot în cimitir. Osemintele umane nu au voie să părăsească poarta cimitirului. Ultima deshumare noi am avut-o săptămâna trecută, însă am respectat toate normele“, a declarat Nicuşor Tudor.



Conducerea RADPFL a mai precizat că nu se ştie cine este persoana decedată. Anchetatorii au mai găsit tot pe terenul aflat în subordinea Regiei Autonome a Domeniului Public şi Fondului Locativ un alt sicriu, însă până în momentul de faţă nu s-a anunţat dacă înăuntru se aflau şi rămăşiţe umane.

Citiţi si:

Descoperire macabra la marginea Craiovei