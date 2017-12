Povestea dramatică de viaţă a tinerei ucise la metrou. A fost crescută de părinţi adoptivi, făcuse facultatea şi visa să-şi facă un rost în Bucureşti

Alina Ciucu, originară din comuna doljeană Ostroveni, este tânăra care a murit după ce a fost împinsă în faţa trenului, în staţia de metrou Dristor 1. Rudele au povestit pentru "Adevărul“ că Alina era un copil exemplar şi a plecat în Capitală să îşi facă un viitor alături de prietenul ei. Fusese adoptată în copilărie de către vecinii care locuiesc peste drum de casa familiei naturale. Mama Alinei a făcut sacrificiul de a o lăsa în grija vecinilor cu suflet mare pentru că femeia este prea săracă s-o crească singură.

De altfel, după ce familia a fost înştiinţată de Poliţie despre moartea Alinei, la Bucureşti au plecat atât mama naturală, cât şi cei doi părinţi adoptivi.



Rudele povestesc că, în seara tragediei, Alina se întorcea de la muncă. Lucra la un restaurant, unde s-a angajat imediat ce a absolvit facultatea.

Părinţii adoptivi au susţinut-o să urmeze o facultate la Bucureşti şi să-şi găsească un loc de muncă.

În localitatea natală a tinerei, toată lumea este înmărmurită, iar rudele au povestit cu lacrimi în ochi că tânăra de 25 de ani avea un suflet mare şi visa să îşi facă un viitor alături de prietenul ei în Bucureşti.

„Nu am putut să mă uit la imagini. Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat, dar nu pot da vina nici pe femeia care a împins-o, am înţeles că era bolnavă psihic. Este vina autorităţilor. Noi am fost anunţaţi de poliţie în legătură cu tot ce s-a întâmplat şi am plecat imediat în Bucureşti. Alina se îndrepta către casă în seara tragediei şi a fost împinsă sub roţile trenului de o femeie“, a povestit tatăl adoptiv al Alinei Ciucu.



Rudele au mai povestit că Alina şi femeia care a aruncat-o sub roţile trenului nu se cunoşteau. „Nu înţeleg ce a avut cu ea. Ce putere şi suflet să ai să arunci o copilă de 25 de ani în faţa trenului. Fata noastră n-a avut nicio şansă şi a murit. Mama ei, care a adus-o pe lume, dar şi părinţii adoptivi sunt în stare de şoc“, a declarat Valerică Begheţeanu, unchiul Alinei Ciucu.



Bunica tinerei în vârstă de 25 de ani care şi-a găsit sfârşitul sub roţile trenului crede că gestul criminalei merită pedeapsa cu moartea. „Alina era un copil extraordinar şi a fost susţinută de familia ei adoptivă din toate punctele de vedere. Nu-mi vine să cred că nu mai este şi a murit astfel. Cum a putut femeia respectivă s-o arunce în faţa trenului? Eu cred că are probleme psihice, iar din această cauză a făcut ce a făcut. Un om sănătos nu ar face aşa ceva. Să o aresteze şi să o condamne la închisoare pe viaţă“, a spus Mariana Ghigeanu, mătuşa Alinei Ciucu.

Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook, în care afirmă că tânără ucisă era membră a partidului pe care-l conduce. „Am aflat cu tristeţe că tânăra omorâtă aseară cu cruzime la metrou, Alina Ciucu, era colega noastră de la Sectorul 3. Condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să odihnească în pace un suflet nevinovat!”, a scris preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

