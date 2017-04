Poveste trasă la indigo cu cea de la Teleorman. Un copil din Dolj a fost salvat în urmă cu 5 ani dintr-o fântână

Gabriel un băieţel de 3 ani a căzut pe data de 12 aprilie 2013 într-o fântână adâncă de 15 metri. Mai bine de două ore s-au chinuit pompierii să îl scoată pe copil de-acolo, dar degeaba.

Băiatul de trei ani a fost extras din fântână de un alt băiat, care a acceptat să fie legat de picioare, şi coborât pe un tub îngust.

Familia lui Gabriel a urmărit operaţiunea de salvare de la Balta Sărată tot timpul şi a trăit cu sufletul la gură fiecare moment. Părinţii băiatului îşi amintesc cu groază prin ce clipe de coşmar au trecut pe data de 12 aprilie 2013, atunci când fiul lor a căzut într-o fântână adâncă de 15 metri. „Ştiu că şi la noi s-a întâmplat într-o fracţiune desecundă, am fost tot timpul cu ochii pe ei, tot timpul am căutat să nu îi lăsăm singuri, dar când este să se întâmple râul, se întâmplă indiferent ce am face noi“, a povestit Gabriel Ruiu, tatăl copilului care a căzut în fântână în 2013.

S-au rugat la Dumnezeu

Familia Ruiu din oraşul Segarcea au povestit că ieri s-au rugat la Dumnezeu pentru copilul din Teleorman. Toate clipele pe care le-au trăit în 2013 au revenit aseară. „Mulţumesc lui Dumnezeu că la noi a fost timpul mai scurt, l-am scos mai repede. Sper ca şi copilul acela să fie tot bine şi să aibă noroc şi să îşi revină foarte repede. Gabriel are acum opt ani şi sunt bucuroasă că este în viaţă“, a declarat Cristina Ruiu, mama lui Gabriel, băiatul care a căzut în fântână în urmă cu 5 ani.

Un copil de doi ani căzut ieri într-un puţ în judeţul Teleorman. Micuţul a fost salvat de echipele de intervenţie după mai bine de 10 ore. Băieţelul a fost scos în stare de hipotermie, iar acum este în stare gravă internat la spital.