O elevă de la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene

Irina Maria Palaghia a obţinut menţiune la Olimpiada Naţională de Biologie, iar ulterior a fost selectată pentru lotul lărgit al României pentru EUSO. De curând a avut loc selecţia pentru lotul restrâns, iar eleva Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova a reuşit să meragă mai departe şi va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene. „Reprezentanta Colegiului Militar, Maria Palaghia, s-a calificat cu punctajul maxim, 100 de puncte, şi ea va reprezenta România la Ljubljana în 29 aprilie - 5 mai, când va avea loc etapa internaţională a Olimpiadei de Ştiinţe a Uniunii Europene. Este o elevă care s-a pregătit intens pentru această competiţie, care se desfăşoară pe echipe. Alături de Maria Palaghia, care s-a calificat la biologie, vor mai fi alţi doi elevi din ţară, care s-au calificat pentru chimie şi fizică. Împreună vor rezolva subiectele la etapa internaţională a EUSO. România va avea două echipe la această competiţie, adică şase elevi. Maria Palaghia este singura elevă din Craiova calificată la această competiţie“, a precizat Ioana Lădaru, purtătorul de cuvânt al Colegiului Militar din Craiova.

Irina Maria Palaghia îşi doreşte să facă Medicina Militară la Târgu Mureş. „În urma rezultatelor obţinute atunci, Irina s-a calificat în lotul lărgit al României, pentru EUSO – 2018. Proba de selecţie a avut loc pe 12 februarie 2018, la Facultatea de Biologie – Geologie, din cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca. «Este o elevă poate puţin introvertită, dar are un potenţial imens. Am văzut-o, la orele de curs că are posibilităţi foarte mari. Sunt convinsă că va avea performanţe, deoarece este dedicată studiului. În prezent, se află la Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, pentru pregătirea lucrărilor de laborator, în vederea participării la competiţia internaţională unde este calificată“, a precizat prof. Genelia Petrescu.