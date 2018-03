FOTO VIDEO Soarta spitalului închis imediat după ce a fost dotat şi renovat. În ziua în care a fost pus lăcătul, un bărbat a murit la intrare

Autorităţile locale susţin că de 7 ani nimeni nu a putut ajunge la o înţelegere cu reprezentanţii consiliului judeţean Vâlcea pentru a redeschide spitalul din oraşul Bălceşti. Pacienţii care ar putea beneficia de serviciile medicale din zonă sunt nevoiţi să parcurgă şi 90 de kilometri până la cel mai apropiat spital.

„Ministerul Sănătăţii mi-a spus că acest centru poate să funcţioneze, dar totul depinde de Consiliul Judeţean Vâlcea şi Primăria Bălceşti. Eu chiar cred că nimeni nu îşi doreşte ca acest spital să fie redeschis, dar nu este normal să avem aparatură medicală de 100.000 de euro şi să nu o putem folosi. După cum se poate observa, aproape totul este cu ţiplă, iar cu siguranţă în timp o să degradeze. Oamenii sunt nevoiţi să meargă şi 90 de kilometri pentru a se putea trata, iar din punctul meu de vedere ar trebui să facem ceva pentru a rezolva situaţia. În ziua în care spitalul a fost închis, mai exact în urmă cu 7 ani un bărbat de 41 de ani a făcut infarct şi a murit în faţa porţilor, iar acesta nu ştia că unitatea spitaliceasă a fost desfiinţată. Eu am încercat să redeschid spitalul, dar nimeni nu vrea să mă ajute“, a spus Constantin Alecu, primarul oraşului Bălceşti.

VIDEO

„Asta este România“

Fostul administrator al spitalului din oraşul Bălceşti a precizat că din păcate speranţa moare ultima, dar nu crede că spitalul din zonă va mai fi redeschis. „Eu am lucrat 12 ani la spitalul din oraşul Bălceşti, iar în ziua în care am fost anunţată că o să fie închis am simţit că s-a rupt ceva în mine, dar asta este România. Avem aparatură medicală în valoare de 100.000 de euro, dar zace nefolosită. Într-o ţară în care nu avem suficente spitale, aparatura noastră nouă nu poate să fie folosită. Acest spital ar trebui redeschis şi astfel s-ar rezolva şi problema oamenilor care fac naveta pentru a se putea trata. În anul 2010 deservea nici mai mult nici mai puţin de 55.000 de oameni“, a povestit Daniela Păpădie, fostul administrator al Spitalului din Bălceşti.

Anul trecut o femeie a murit în stradă pentru că medicii nu au ajuns la timp să îi acorde primul ajutor. Soţul bătrânei este convins că dacă spitalul din Bălceşti ar fi funcţionat acum aceasta ar fi în viaţă. „Medicii de la Ambulanţă au venit şi i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Dacă aveau cum să o ducă la spital acum ar fi fost în viaţă. Este păcat că spitalul din Bălceşti a fost închis. Dacă ai nevoie de medic trebuie să te duci la Vâlcea sau la Craiova“, a declarat Dumitru Brânduşoiu, soţul femeii moarte în stradă.

Reprezentnaţii Consiliului Judeţean Vâlcea se apară şi susţin că ei au făcut toate demersurile pentru a redeschide spitalul, dar din păcate nu s-a putut. „Am făcut aceste propuneri de nenumărate ori să înfiinţăm un centru de îngrijire şi asistenţă, dar din păcate nu s-au luat în considerare“, a spus Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea.