FOTO Primele căpşuni româneşti au apărut, dar lipsesc căpşunarii care să le culeagă. „Le oferim 100 de lei şi trei mese pe zi, dar este foarte greu să-i găseşti“

Familia Nanu din localitatea Călăraşi din judeţul Dolj a cultivat anul acesta căpşuni, dar în momentul în care a venit perioada culesului a realizat că nu are forţă de muncă suficientă, aşa că a apelat la ajutorul rudelor şi prietenilor.



„Este foarte greu să găseşti forţă de muncă în Călăraşi pentru că toată lumea a plecat la muncă în Spania, Anglia, Italia, iar noi trebuie să ne facem treaba în familie, cu fiica, cu ginerele, cu nora, dar şi cu prietenii. Eu am lucrat 12 ani în Spania şi ştiu cât este de greu acolo, dar dacă vrei să faci un ban trebuie să rezişti. Am furat meserie de acolo şi am implementat tot ce am văzut şi la Călăraşi. Echipa mea are cărucioare unde să pună lădiţele cu căpşuni, iar treaba merge mult mai bine după cum se poate observa. Este foarte bine că ne ajutăm între noi şi nu rămânem cu fructele neculese pe câmp, În momentul în care vine culesul bostanilor şi noi ne ducem să îi ajutăm pe cei care astăzi au venit să ne ajute pe noi“, a spus Florin Nanu, fermier.

Fermierii din Călăraşi au apelat la rude şi prieteni să culeagă căpşunile

„Selectăm ce este mai frumos“

Căpşunile plecă din Călăraşi direct în capitală, iar acolo sunt vândut cu 8 lei kilogramul. „Noi ne-am mobilizat şi am reuşit să trimitem primul transport de căpşuni la Bucureşti. Cu greu mai găseşti forţă de muncă, aşa că am apelat la familie şi la prieteni, iar aşa am reuşit să ne descurcă. Selectăm ce este frumos şi trimitem la piaţă în Bucureşti, iar de acolo fructele sunt vândute mai departe în pieţe cu 15 lei kilogramul. La fel ca şi socrul meu şi eu am fost plecat în străinătate şi a fost destul de greu“, a precizat Ionuţ Dobrică din localitatea Călăraşi.

Căpşunile ajung în capitală cu preţul de 8 lei

Căpşunile se pretează foarte bine la Călăraşi deoarece solul este nisipos şi astfel de culturi se dezvoltă cel mai bine în zonă. „Cultura de căpşuni este greu de întreţinut, dar este destul de profitabilă. Fermierii o reînoiesc şi pun alte soiuri odată la doi ani şi o acoperă ca să nu aibă probleme la temperaturile scăzute sau la ploi şi să distruge cultura“, a declarat Eugean Diaconu, inginer.

Fermierii au mai precizat că le oferă muncitorilor suma de 100 de lei pe zi şi trei mese, însă unii preferă să stea cu mâna întinsă la stat şi să primească ajutor social decât să vină la muncă. „Sunt destul de bine plătiţi, dar nu vor să vină. Le oferim 100 de lei şi trei mese pe zi, dar este foarte greu să găseşti forţă de muncă. Mai bine stau acasă şi primesc ajutor social“, a declarat Ionela Dobrică.