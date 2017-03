Epidemie de rujeolă în Dolj, însă vaccinul lipseşte din cabinetele medicilor: 3 copii au murit

Medicii de familie nu au mai primit doze de vaccine împotriva rujeolei, iar acest lucru îi nemulţumeşte pe părinţi. Oamenii susţin că nu au de unde să facă rost de aceste doze, iar din această cauză bebeluşii riscă se îmbolnavească.

Judeţul Dolj are nevoie de 1000 de doze de vaccin lunar, iar reprezentanţii DSP Dolj au precizat că aşteaptă de la Minsiterul Sănătăţii doze pe care să le repartizeze medicilor de familie.

„În ultima perioadă, am mai întâlnit focare în comunităţile de romi. Sunt copii care vin din străinătate, intră în comunitate şi fac rujeolă. Unii medici de familie mai au doze de vaccin ROR, alţii nu mai au. Ultima dată am primit doze în ianuarie. Acum am făcut solicitare şi aşteptăm să ne trimită Ministerul Sănătăţii. Noi repartizăm mai departe vaccinul în funcţie de cerinţele medicilor de familie. “, a declarat Ştefan Popescu, purtătorul de cuvânt din cadrul Direţiei de Sănătate Publică Dolj.