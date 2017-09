Drum asfaltat în pustiu pentru terenurile agricole ale primarului şi ale secretarului: „Nu înţeleg de ce faceţi atâta tevatură“ FOTO

Secretarul primăriei din comuna doljeană Secu admite că moral nu este corect, dar susţine lucrarea cu argumentul „aşa a fost realizat proiectul“. Drumul care va fi asfaltat în câmp va costa 400.000 de euro, bani nerambursabili obţinuţi din fondurile Uniunii Europene. Cu ocazia vizitei reporterilor „Adevărul“ din data de 27 septembrie, la faţa locului se muncea de zor, mai multe maşini cărau pietriş pentru a tasa terenul, iar oficialii locali au explicat că, în câteva zile, vor începe marea asfaltare.

Drumul este asfaltat acolo unde sunt terenurile agricole

Oamenii din comuna doljeană Secu nu înţeleg cum au reuşit edilii lor să obţină banii pentru o astfel de investiţie, în condiţiile în care prioritară mai mulţi ani ar fi introducerea canalizării în localitate. „Am auzit şi eu că asfaltează un drum în câmp, dar ce putem să facem noi. Toate străzile adiacente din localitate n-au asfalt şi canalizare, iar când plouă este dezastru. Haideţi să fim serioşi! Au făcut acel drum pentru ei, în zonă şi primarul şi secretarul au terenuri agricole. Noi suntem prea mici să avem un cuvânt de spus, însă plătim taxe şi impozite pentru absolut nimic“, a spus Ion Ilinca, un localnic din Secu.

În comuna Secu există străzi unde nu există asfalt şi nici canalizare

„Nu înţeleg tevatura“

Primarul comunei Secu a refuzat să comenteze şi să explice de ce se asfaltează un drum de 7 kilometri pe câmp, însă secretarul instituţiei a ţinut să lămurească situaţia. Acesta din urmă a recunoscut că are terenuri agricole în zonă. „Acest drum este asfaltat pe banii Uniunii Europene, iar noi am respectat proiectul. Moral nu este corect ce se întâmplă, însă noi respectăm legea. Noi am depus proiecte pe Ministerul Dezvoltării să obţinem bani pentru asfaltarea tuturor străzilor din comună, dar nu s-au aprobat. Nu înţeleg de ce faceţi atâta tevatură din acest caz. Este un drum care este benefic agricultorilor în perioada în care au de recoltat, semănat sau arat“, a spus Viorel Jianu, secreterul Primăriei Secu.

Alţi localnici spun că au încercat de mai mulţi ani să convingă oficialii primăriei să-i ajute cu proiecte minore. „Comuna noastră este una destul de săracă, iar ei fac drum asfaltat în câmp? De ce nu au luat bani de la Uniunea Europeană să facă şi lucrări pentru comună. Eu am cerut primăriei să ne pună şi nouă pietriş pe stradă în urmă cu trei ni. Mi-au promis că se rezolvă, iar până la urmă am plătit de la mine şi am făcut acest lucru. Nu este normal ca în anul 2017 să nu avem asfalat sau canalizare. Cine mai înţelege ce se întâmplă în România?! Câte lucruri nu se facă după ureche“, a spus un alt locuitor din comuna dolejană Secu.

În comuna doljeană Secu sunt 700 de familii şi 2.000 de persoane. Oamenii sunt convinşi că şi peste zece ani viaţa lor va fi la fel, iar condiţiile de trai nu se vor îmbunătăţi deloc.