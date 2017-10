Violatorul în serie care a terorizat Italia este din Constanţa. Bătea femeile, le viola şi le lega de mâini şi de picioare

Tânărul are 25 de ani şi este din judeţul Constanţa FOTO Poliţia Italiană

Poliţia italiană a prezentat actul de identitate al celui pe care îl acuză de săvârşirea a trei violuri urmate de tâlhărie pe via Salaria din zona Prati Fiscali, Roma, zonă unde cele trei femei obişnuiau să se prostitueze. Este vorba de constănţeanul Cristi Popa, în vârstă de 25 de ani.



Procurorii italieni susţin că tânărul a săvârşit faptele în intervalul 20 septembrie – 5 octombrie, folosind aceeaşi metodă de a acţiona: bătea femeile, le lega de mâini, le viola şi le deposeda de bunuri, apoi le lega şi de picioare ca să nu poată fugi. Conform presei italiene, violatorul le abandona în parcuri sau sub poduri goale.



Tot pe seama lui Cristi Popa anchetatorii mai pun un viol al unei femei de 56 de ani, fără adăpost, care stătea în parcul din Villa Borghese. Fapta s-ar fi petrecut pe 18 septembrie, iar modul de a acţiona este similar cu cele trei cazuri de pe via Salaria.



Cristi Popa locuia într-o fabrică abandonată din localitatea Monterotondo, provincia Roma, unde în urma percheziţiei anchetatorii au găsit telefoanele mobile jefuite de la victimele sale. În acţiunile sale, conform înregistrărilor video, constănţeanul folosea un scuter negru, de altfel aşa a putut fi identificat în trafic de către poliţişti.



Cristi Popa se află în arestul poliţiei din Roma, anchetatorii neexcluzând varianta ca numărul victimelor să fie mai mare.

Pe aceeaşi temă:

Un avocat constănţean a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi favorizarea infractorului

După ce a ratat un viol, un bărbat s-a sinucis, cuprins de remuşcări